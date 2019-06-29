SVT: «торговое перемирие» — Трамп разрешил Huawei покупать американские товары

По результатам переговоров президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина Вашингтон собирается разрешить компании Huawei приобретать американскую продукцию, так как президент не видит здесь никакой серьёзной национальной проблемы, пишет SVT. Кроме того, как отмечает канал, стороны заключили «торговое перемирие», пообещав пока что не вводить друг против друга дополнительных торговых пошлин.

Торговый конфликт между США и Китаем оказывает значительное влияние на мировые рынки, однако после переговоров американского и китайского лидеров на саммите G20 в Японии Вашингтон и Пекин, судя по всему, согласились заключить перемирие, пишет SVT.

Более того, в результате встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении Huawei, разрешив американским предприятиям продавать свою продукцию этой китайской компании, попавшей в США в чёрный список.

При этом по данным китайской стороны, США согласились не вводить новые пошлины и готовы на продолжение диалога в духе «справедливости и взаимного уважения».

По итогам переговоров Дональд Трамп выглядел довольным, отмечает шведский канал. «Я бы сказал, что всё прошло лучше, чем я ожидал, однако переговоры продолжатся», — заявил он.

На пресс-конференции американский лидер также сообщил большую новость: в США Huawei вновь получит возможность приобретать товары американских фирм. «Здесь нет никакой серьёзной национальной чрезвычайной проблемы», — отметил Трамп.

После завершения ряда встреч между Трампом и Си — в том числе и на саммите «Большой двадцатки» в конце прошлого года — стороны провели несколько раундов переговоров о правилах торговли.

Однако с тех пор диалог развивался достаточно вяло, и Трамп пригрозил ввести новые пошлины на сумму в $300 млрд в том случае если Китай не пойдёт на уступки. «Я считаю, что на самом деле у нас были довольно тесные отношения, однако затем что-то пошло не так, но теперь мы снова сближаемся», — заявил американский лидер.

«Тем не менее это было бы историческое событие, если бы мы смогли достичь справедливого торгового соглашения. Как мы, так и вы для него полностью открыты», — добавил он.

Что же касается Си Цзиньпина, то он выразился более сдержанно, однако также заявил, что диалог лучше конфронтации, указав на то, что ряд стран склоняется в сторону протекционизма. «Всё это подрывает мировой торговый порядок. Это также сказывается на наших общих интересах, омрачает мир и стабильность во всём мире», — заявил китайский лидер.