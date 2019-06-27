Le Figaro: наказывая Huawei, Вашингтон подрывает мощь собственных цифровых гигантов

Торговая политика Дональда Трампа в отношении Китая и санкции против IT-корпорации Huawei «вызывают холодный пот» у американских корпораций в сфере высоких технологий, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, интернет-гиганты опасаются, что ответом на действия Белого дома станет закрытие китайского рынка для американских компаний, в результате чего последние могут лишиться до половины выручки. По итогам войны двух технологических держав мир может расколоться на два обособленных цифровых блока, предупреждают эксперты.

«Будет преуменьшением сказать, что торговая политика Дональда Трампа вызывает у американских IT-компаний холодный пот», — пишет Le Figaro. Как поясняет журналист, многие из этих компаний сотрудничают с китайской корпорацией Huawei, а значит принятые Белым домом меры против этого «гиганта» угрожают их экономической модели.

Поэтому за кулисами IT-корпорации США активно пытаются добиться изменения позиции американской администрации. В первых рядах таких активистов — Google, устанавливающая свою операционную систему на смартфоны Huawei, производители процессоров Qualcomm и Intel, а также Microsoft, опасающаяся потерять возможность продавать приложения пакета Office в Китае.

«Мы не хотим быть зажатыми в тиски. Тем не менее Пекин дал понять, что американские предприятия, которые не встанут на сторону Huawei, сами могут попасть под санкции в Китае», — замечает источник газеты в американской IT-индустрии. Ставки для корпораций довольно высоки, поскольку для многих Китай является источником 45—60% всего товарооборота компаний. Компания Apple, когда-то намеревавшаяся купить у Huawei её технологию 5G, последовательно теряет позиции на китайском рынке вследствие роста патриотических настроений покупателей.

Затронут американской торговой стратегией оказался и европейский рынок высоких технологий. Qualcomm вынуждена была отстаивать в Вашингтоне своё право на тестирование сетей 5G британского мобильного оператора EE, использующего оборудование компании Huawei.

Как отмечается в докладе финансового рейтингового агентства S&P, «лишая Huawei доступа к американким поставщикам, Дональд Трамп подталкивает китайскую корпорацию к ускорению собственных разработок, что сделает её полностью самостоятельной».

«Американский президент не хочет видеть, что у китайской компании уже есть технологическое преимущество перед некоторыми конкурентами. Для продвижения вперёд она уже не нуждается в промышленном шпионаже», — уверен специалист отрасли.

В конечном итоге, игроки IT-сферы, продукция которых поднимает мировые стандарты в этой области, опасаются возникновения технологической «Ялтинской конференции», в результате которой возникнут два цифровых блока: китайский и американский, отмечает французская газета.