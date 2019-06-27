Le Figaro: наказывая Huawei, Вашингтон подрывает мощь собственных цифровых гигантов
«Будет преуменьшением сказать, что торговая политика Дональда Трампа вызывает у американских IT-компаний холодный пот», — пишет Le Figaro. Как поясняет журналист, многие из этих компаний сотрудничают с китайской корпорацией Huawei, а значит принятые Белым домом меры против этого «гиганта» угрожают их экономической модели.
Поэтому за кулисами IT-корпорации США активно пытаются добиться изменения позиции американской администрации. В первых рядах таких активистов — Google, устанавливающая свою операционную систему на смартфоны Huawei, производители процессоров Qualcomm и Intel, а также Microsoft, опасающаяся потерять возможность продавать приложения пакета Office в Китае.
«Мы не хотим быть зажатыми в тиски. Тем не менее Пекин дал понять, что американские предприятия, которые не встанут на сторону Huawei, сами могут попасть под санкции в Китае», — замечает источник газеты в американской IT-индустрии. Ставки для корпораций довольно высоки, поскольку для многих Китай является источником 45—60% всего товарооборота компаний. Компания Apple, когда-то намеревавшаяся купить у Huawei её технологию 5G, последовательно теряет позиции на китайском рынке вследствие роста патриотических настроений покупателей.
Затронут американской торговой стратегией оказался и европейский рынок высоких технологий. Qualcomm вынуждена была отстаивать в Вашингтоне своё право на тестирование сетей 5G британского мобильного оператора EE, использующего оборудование компании Huawei.
Как отмечается в докладе финансового рейтингового агентства S&P, «лишая Huawei доступа к американким поставщикам, Дональд Трамп подталкивает китайскую корпорацию к ускорению собственных разработок, что сделает её полностью самостоятельной».
«Американский президент не хочет видеть, что у китайской компании уже есть технологическое преимущество перед некоторыми конкурентами. Для продвижения вперёд она уже не нуждается в промышленном шпионаже», — уверен специалист отрасли.
В конечном итоге, игроки IT-сферы, продукция которых поднимает мировые стандарты в этой области, опасаются возникновения технологической «Ялтинской конференции», в результате которой возникнут два цифровых блока: китайский и американский, отмечает французская газета.
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