Handelsblatt: из-за торговой политики Трампа Европа оказалась между молотом и наковальней

16:05 Боксёр Головкин заявил, что готов провести очередной бой с Альваресом Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин заявил, что готов провести третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

15:55 Источник: угроза взрыва в Мавзолее Ленина не подтвердилась В Москве завершены проверки 16 объектов, включая Мавзолей Ленина, организованные после поступления анонимного сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.

15:54 Макаревич назвал причину отмены выступления «Машины времени» 12 июня Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, в связи с чем возглавляемая им группа не будет участвовать в концерте на Красной площади, посвящённом Дню России .

15:49 СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру во французском ПСЖ.

15:45 Иран представил новую систему ПВО своего производства Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства — «Хордад-15».

15:34 Все билеты на бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби проданы Все билеты на титульный поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье проданы.

15:31 Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.

15:22 Клюева и Королёва завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.

15:18 В конгрессе США оценили усиление евроскептиков на выборах в Европарламент Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт по итогам выборов в Европейский парламент, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков в Европарламенте может повлиять на функционирование ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном.

15:12 СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды Полузащитник испанской «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку команды и теперь может быть выставлен на трансфер.

15:07 Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

14:58 IAAF продлила отстранение ВФЛА Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

14:55 В Совфеде оценили намерение Зеленского «нокаутировать систему» Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что партия «Слуга народа» поможет установить новую систему власти в стране и «нокаутировать» старую.

14:50 Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов признался, что сложно находить мотивацию в матчах с командами уровня Сан-Марино.

14:48 СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи Следователи организовали проверку по факту столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.

14:35 Песков рассказал об «изюминках» встречи Путина и Си Цзиньпина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявил, что личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры.

14:33 Теннисистки Младенович и Бабош выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде Французская теннисистка Кристина Младенович и представительница Венгрии Тимя Бабош одержали победу над китаянками Дуань Инъин и Чжэн Сайсай в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

14:22 МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма. Слушания пройдут 10—14 июня по инициативе Украины.

14:20 Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала футболиста наркоманом СМИ обнародовали переписку модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймара в изнасиловании, с адвокатом.

14:10 Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему» Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».

14:01 Кейн признался, что поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций причинили ему боль Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн признался, что поражения в финале Лиги чемпионов и полуфинале Лиги наций причинили ему боль.

13:56 Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе» Польская компания PERN, оператор нефтепровода «Дружба», сообщила, что возобновила прокачку чистой российской нефти.

13:51 СМИ: МЮ готов предложить де Хеа £20 млн, чтобы он покинул команду этим летом Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» собирается продать голкипера Давида де Хеа во французский ПСЖ в летнее трансферное окно.

13:44 Додон планирует созвать Высший совет безопасности Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении в ближайшее время утвердить новый состав Высшего совета безопасности страны для принятия решений по ситуации в республике.

13:36 Смолов уверен, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов выразил уверенность, что национальной команде будет труднее играть с Кипром, чем с Сан-Марино.

13:33 Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65% Явка на выборах президента Казахстана к 16:00 по местному времени (13:00 мск) составила 65,9%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия Казахстана.

13:26 Ространснадзор проведёт проверку из-за ДТП с автобусами в Сочи Ространснадзор заявил, что организует проверку перевозчиков после ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13:19 Макгрегор поздравил Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поздравил американца Генри Сехудо с завоеванием чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

13:12 Волкер поразился самоотверженностью Кучмы Команда спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера направила слова поддержки представителю Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леониду Кучме.

12:59 Додон не увидел оснований для роспуска парламента Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких оснований для досрочных парламентских выборов в стране нет. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

12:58 Экс-тренер сборной России считает, что Головин пытается стать лидером национальной команды Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин считает, что полузащитник Александр Головин в матче с Сан-Марино продемонстрировал намерение стать лидером национальной команды.

12:52 В Госдуме оценили слова Порошенко о целях его партии Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что основой его партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

12:43 Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики Журналист издания «Медуза» Иван Голунов, в отношении которого следствие возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, заявил, что никогда не употреблял наркотические вещества. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

12:42 СМИ: «Барселона» хочет приобрести футболиста «Жироны» Каталонский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.

12:38 Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

12:30 Источник: в Москве проверяют Мавзолей из-за сообщения о минировании В Москве проверяют 16 объектов, в том числе Мавзолей Ленина, Храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню, в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.

12:21 Российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини в социальной сети Instagram после девяти пропущенных мячей от России в матче квалификации к Евро-2020.

12:14 Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

12:03 Эксперт оценил передачу полномочий президента Молдавии и. о. премьера Политолог Александр Асафов прокомментировал RT решение Конституционного суда временно отстранить президента Молдавии Игоря Додона от должности и передать его полномочия для роспуска парламента и. о. премьер-министра Павлу Филипу.

12:00 Ян проведёт минимум ещё один бой в UFC в 2019 году Менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что его клиент проведёт минимум ещё один поединок в этом году в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

11:53 В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень опасности продлён до понедельника, 10 июня, в связи с жарой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

11:49 В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1600 человек «Колос» из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области вышел в высший дивизион чемпионата Украины по футболу.

11:39 Выступление «Машины времени» на Красной площади отменили Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин заявил, что выступление группы в рамках сборного концерта на Красной площади 12 июня не состоится. Об этом информирует РИА Новости.

11:35 СМИ: Дзагоевым интересуется мексиканский футбольный клуб Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

11:21 В Минздраве Кубани заявили о 26 пострадавших после ДТП в Сочи В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что после ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, по уточнённым данным, 26 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует Интерфакс.

11:17 Канчельскис считает, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал разгромную победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в матче квалификации Евро-2020.

11:15 Подписан указ о роспуске парламента Молдавии Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, наделённый Конституционным судом полномочиями президента, сообщил, что подписал указ о роспуске парламента страны.

11:02 С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что с начала основного периода ЕГЭ с экзаменов за различные нарушения были удалены 522 участника.

11:00 СМИ: Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла» Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед».