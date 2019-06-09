Handelsblatt: из-за торговой политики Трампа Европа оказалась между молотом и наковальней

Дональд Трамп со своей торговой политикой сам виноват в возникновении альянса между Россией и Китаем. Как пишет Handelsblatt, из-за этого страдают европейские компании, которые оказались между молотом и наковальней: они чувствуют последствия как санкционной политики Трампа, так и российско-китайских отношений.
В возникновении альянса между Москвой и Пекином отчасти виноват Дональд Трамп со своей торговой политикой. Как пишет Handelsblatt, политика максимального давления с применением санкций и штрафных пошлин приводит к тому, что государства, которые президент США хочет поставить на колени, уходят от него и заключают союзы. Именно это можно наблюдать сейчас в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин торжественно принимает руководителя Китая Си Цзиньпина.
Как продолжает издание, глобальное партнёрство и стратегическое сотрудничество Путина и Си — это противовес внешней политике Трампа. В то время как Вашингтон запретил и хочет обязать и другие государства воздерживаться от сотрудничества с Huawei, самый крупный оператор мобильной связи России МТС собирается расширять свою сеть 5G вместе с китайским концерном.
Кроме того, государственные энергетические концерны Китая вкладывают миллиарды в российские проекты, связанные со сжиженным газом. Это не только обеспечивает страну газом, но и позволяет китайцам с помощью своих огромных инвестиций в близкие к Кремлю концерны подорвать стратегию Трампа, стремящегося продавать газ из США по всему миру.
Как заключает издание, положение на фронтах между США с одной стороны и Китаем с Россией с другой становится всё более напряжённым, и между этими фронтами находятся немецкая политика и немецкие компании. Европейская комиссия и федеральное правительство хотят, чтобы немецкие предприятия покупали больше сжиженного газа из США, чем надеются избежать введения штрафных пошлин на европейские автомобили. Однако многие немецкие поставщики энергии тесно связаны с «Газпромом», являются крупными клиентами, а то и инвесторами газопровода «Северный поток — 2».
«Эти компании оказались между молотом и наковальней: они чувствуют последствия как санкционной политики Трампа, так и российско-китайских объятий», — заключает автор статьи.
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