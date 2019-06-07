Les Echos: между Китаем и Россией сближение по всем фронтам

На форуме в Санкт-Петербурге ожидается подписание десятков крупных контрактов между китайскими и российскими компаниями, и речь идёт не только об энергетике. Как пишет Les Echos, за последние годы Россия и Китай сильно сблизились, особенно на фоне конфликта обеих стран с Западом.

После роскоши Кремля и Большого театра в меню у Си Цзиньпина экономический форум в Санкт-Петербурге, пишет Les Echos. Лидеры Китая и России «отмечали в Москве свою политическую дружбу», и в пятницу они будут в Северной столице, где их ждёт подписание многочисленных контрактов на «русском Давосе».

Лидеры показали своё согласие с помощью блинов и водки ещё на форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года, и на этот раз тёплых заявлений было ещё больше, пишет автор статьи. Си Цзиньпин отметил, что за последние шесть лет они встречались чуть ли не 30 раз. «Путин — мой лучший друг и отличный коллега», — сказал китайский лидер, отметив, что двусторонние отношения идут всё лучше и лучше. Владимир Путин был сдержаннее, пишет журналист, и лишь сказал, что их дружба достигла невиданного уровня, и пообещал, что после форума двусторонние отношения получат мощный дополнительный импульс.

«Европа разругалась с Россией. И вот результат… Кремль беспрестанно сближается с Пекином. Вынужденное, но длительное политическое и экономическое сближение», — приводит издание слова европейского бизнесмена в кулуарах форума. Геополитический контекст с 2014 года действует на благо сближению России и Китая. На Москву наложили западные санкции, а Китай ведёт торговую войну с США. Так что у них стало ещё больше стимулов для взаимопонимания, тем более что в международных вопросах они давно встают на одну сторону.

Помимо дипломатического и военного сотрудничества, торговля между странами также стала активнее. Торговый оборот увеличился почти на 25%, превысив рекорд в $100 млрд. Теперь китайские чиновники говорят о следующей цели в $200 млрд. Кроме того, растут не только объёмы, но и расширяются сферы сотрудничества, не концентрируясь лишь на углеводородах. Так, например, экспорт продуктов питания и сельского хозяйства из России в Китай за прошлый год вырос более чем на 40%.

Но всё же энергетика продолжает доминировать в их отношениях. Так, «Новатэк» анонсировала создание совместной российско-китайской компании для продажи природного газа в Китае. Впрочем, другой гигант, Alibaba, намерен подписать с «МегаФон» и Mail.ru соглашение о создании компании по торговле через интернет. «Сближение по всем фронтам», — такой вывод делает автор статьи в Les Echos.