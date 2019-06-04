DWN: Китай предупредил своих граждан о рисках обучения в США

Китайские власти предостерегли студентов и учёных из Поднебесной от поездок в США для обучения, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Министерство культуры КНР посоветовало просчитать все риски и принять необходимые меры предосторожности, прежде чем решаться на такой шаг. В китайских СМИ такие заявления расценили как ответ на торговую войну, инициированную главой Белого дома Дональдом Трампом.
Китайское Министерство образования рассказало гражданам своей страны о рисках обучения в США, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Пекин настаивает на том, чтобы студенты и учёные просчитали все риски и приняли необходимые меры предосторожности, прежде чем решаться на такой шаг. По имеющейся информации, ряд проблем с получением американской визы или сроками её получения уже возникали, отмечает издание.
В китайских СМИ в этом заявлении министерства увидели реакцию на ряд дискриминационных действий США в отношении китайских студентов, а также ответ на торговую войну, инициированную главой Белого дома Дональдом Трампом. Более подробной информации в министерстве не предоставили. Впрочем, его представитель заявила, что в общем и целом ситуация с китайскими студентами, обучающимися в США, стабильная. Дело в том, что для американских университетов это очень важный экономический фактор, поясняет издание. Каждый год около 360 000 китайских студентов тратят в США $14 миллиардов долларов на оплату обучения и прочие нужды.
В прошлом месяце группа американских республиканцев внесла для рассмотрения в конгрессе законопроект, предусматривающий ужесточение санкций для обучающихся из Китая. Согласно ему в будущем визы не будут предоставляться студентам и учёным, которые работают на китайскую армию или получают от неё какую-либо поддержку. В прошлом году работники посольства Поднебесной в Вашингтоне опубликовали для своих сограждан список советов по безопасному пребыванию в США. В нём говорилось о завышенных ценах на услуги врачей, а также о конфискациях на американской таможне.
Из-за инициированной Трампом торговой войны отношения двух самых крупных в мире экономик существенно ухудшились, констатирует издание. Ситуацию также усугубляют санкции США против китайского концерна Huawei, напряжённая обстановка в Южно-Китайском море и та поддержка, которую Вашингтон оказывает Тайваню.
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