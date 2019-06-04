Baijiahao: русские редко женятся на китаянках, но главная проблема не в росте

В Китае работает много русских, однако они довольно редко женятся на местных красавицах, пишет Baijiahao. По мнению автора, основная причина здесь заключается не в разнице в росте, хотя россияне чаще ищут себе девушек «таких же высоких, как они сами». Но всё же важнее роста для них единство взглядов, поэтому серьёзная разница в культурных традициях, включая питание, играет против потенциальных китайских невест, подчёркивается в статье.

Все страны мира сейчас находятся в погоне за развитием, а экономика и культура заметно меняются под влиянием процесса глобализации, поэтому практически повсюду теперь можно встретить иностранцев. Это способствует увеличению темпов экономического роста и содействует культурному обмену. Именно поэтому китайцы стали чаще выезжать за границу, а в Китай приезжает всё больше гостей из других стран, пишет Baijiahao. Это касается как туристов, так и иностранцев, которые находятся в Китае по работе.



Если речь заходит о поездках китайцев за границу, то предпочтение в большинстве случаев отдаётся соседним странам, таким как Вьетнам или Россия. «Однако чаще всего выбор всё же останавливается на России, ведь там так много красивых девушек. Именно поэтому так много китайских туристов решают остаться в России работать, а некоторые даже женятся на россиянках», — сообщает Baijiahao.



В свою очередь, и в Китай приезжает работать немало русских. Однако они довольно редко женятся на местных красавицах, отмечается в статье. Китайские журналисты решили выяснить, почему же так происходит. Как оказалось, основная причина — это серьёзные различия в рационе питания. «Русские с детства пьют молоко и едят мясо. У нас же главной едой считаются рис и пампушки, приготовленные на пару. Наши девушки могут иногда поесть немного говядины, но есть её каждый день они не готовы. А русские молодые люди готовят наши блюда не так, как мы», — поясняет Baijiahao.



Конечно, определённую роль играет и проблема роста, говорится в статье: «Россияне все очень высокие. В целом по «индексу привлекательности» наши девушки не сильно уступают русским, только ростом они немного ниже. Когда мужчины из России, работающие в Китае, пытаются найти себе пару, они всё же ищут таких же высоких, как они сами». В Китае есть и высокие девушки, однако стандарты там немного иные, отмечает автор: «Неплохим для нас считается рост 1,65 метра, под китайские стандарты красоты подходят даже девушки ростом 1,6 метра. У русских всё обстоит по-другому».



«На самом деле это касается не только русских мужчин — определённые требования к росту своей второй половинки имеются и у самих китайцев», — пишет Baijiahao. Но всё же важнее роста для потенциальных женихов обычно единство мыслей и взглядов. Поэтому не стоит забывать про разницу двух культур, из-за которой русские мужчины так редко берут себе в жены китаянок, заключает автор: «Наверное, более весомой причиной для них всё же служит разница во взглядах, а не в росте и рационе питания».