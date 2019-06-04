Baijiahao: русские редко женятся на китаянках, но главная проблема не в росте

В Китае работает много русских, однако они довольно редко женятся на местных красавицах, пишет Baijiahao. По мнению автора, основная причина здесь заключается не в разнице в росте, хотя россияне чаще ищут себе девушек «таких же высоких, как они сами». Но всё же важнее роста для них единство взглядов, поэтому серьёзная разница в культурных традициях, включая питание, играет против потенциальных китайских невест, подчёркивается в статье.