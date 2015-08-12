Wenhuibao: Русским красавицам за китайцев уж замуж невтерпеж

Белокурые красотки из России все чаще соглашаются выйти замуж за китайцев, и особенно много таких браков на Дальнем Востоке и в Приморском крае, пишет Wenhuibao. Россиянкам «очень нужны» китайские мужья, да и на Украине слишком много красавиц, которых нужно срочно забирать, заключают авторы. А те молодые китайцы, которым не повстречалось прекрасных славянок, могут с успехом найти себе невесту в соседних странах Азии или даже в Африке.