Le Monde: в холодной войне США и Китая остальным поневоле придётся выбирать сторону

На форуме по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе министр обороны КНР заявил, что Китай открыт к диалогу с США, но в случае провокаций не исключает вооружённый конфликт между двумя странами, пишет Le Monde. Пекин занял жёсткую позицию по вопросу Тайваня и свободной навигации в Южно-Китайском море, поэтому другим заинтересованным государствам придётся выбрать, на чьей они стороне.

На прошедшей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог» произошло столкновение стратегий США и Китая, сообщает Le Monde. В разгар торговой войны между двумя странами встреча, обычно не нарушающая тонкого равновесия между экономической зависимостью Пекина и гарантией безопасности, которую предоставляет Вашингтон, прошла в напряжённой обстановке.

Представляющий КНР министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ, защищал основные интересы страны: «Если Соединённые Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы идти до конца». Французская газета пишет, что накануне и. о. министра обороны США Патрик Шэнахан без упоминания Китая заявил, что «соперничество не является конфликтом», а затем на переговорах призвал положить конец «поведению, которое подрывает суверенитет другой страны и сеет недоверие по отношению к намерениям Китая».

Как рассказывает издание, американский и китайский министры встретились в пятницу во время «конструктивных», по оценке Пентагона, переговоров. Шэнахан признал, что Индийско-Тихоокеанский регион является для Соединённых Штатов приоритетным и должен оставаться «открытым и свободным», однако конкуренция Америки в сфере экономики и безопасности подразумевает, что «весь мир играет по установленным на международном уровне правилам».

В свою очередь генерал Вэй Фэнхэ противопоставил международному праву, на которое все ссылались, необходимость «учитывать соображения безопасности каждого» государства, особенно в вопросе об автономии Тайваня. Осудив вмешательство Вашингтона, который действует в рамках американских законов, министр обороны КНР подчеркнул, что Китай останется единой страной, а «если кто-то будет пытаться отделить Тайвань от Китая, то у Народно-освободительной армии не будет иного выбора, кроме как сражаться любой ценой».

Что касается Южно-Китайского моря, Пекин подтвердил, что не наращивает военный потенциал на спорных островах, а строительство баз на собственной территории «не может считаться милитаризацией». В ответ на высказывания участников форума, и главным образом Франции, за сохранение свободной навигации в качестве нерушимого принципа генерал Вэй Фэнхэ обвинил другие страны (в частности, США) в использовании этого принципа для демонстрации силы, что приводит к нарушению равновесия в регионе.

«Последние несколько лет, ещё до торговой войны, напряжение (между США и Китаем. — ИноТВ) уже росло, а сейчас они столкнулись лицом к лицу», — рассказала в интервью Le Monde Алис Экман из Французского института международных отношений. По её мнению, противостояние двух государств носит не только «торговый и геостратегический, но также институциональный, политический и идеологический» характер, что позволяет говорить о новой холодной войне.

В условиях роста напряжённости Пекин предлагает свои собственные площадки для диалога и по примеру России отказывается от существующих союзов в пользу неформальной «новой модели военного сотрудничества», которая объединяет партнёров в Европе и Азии, сторонников и противников строительства Евразийского сухопутного моста или предложенной Huawei сети 5G. Такое сотрудничество не устраивает Соединённые Штаты, которые, по заявлению Пентагона, опасаются рисков, связанных с передачей данных Huawei китайскому правительству. Кроме того, в обнародованном 30 мая Вашингтоном «Индийско-Тихоокеанском стратегическом плане» Китай назван «ревизионистским государством», которое для достижения своих целей использует политическое давление, дезинформацию, диверсии и экономические рычаги, в то же время не развязывая военный конфликт.

Для противостояния китайской угрозе США намерены «подготовиться» («к войне», как считает французская газета) и создать «союзное войско, которое сможет победить в любых конфликтах» благодаря оружию высокой интенсивности, подводным лодкам типа «Колумбия» и противоракетным системам, которые являются приоритетными направлениями финансирования. В рамках «партнёрства» со странами Тихоокеанского региона пройдут масштабные учения, направленные на достижение лучшего «взаимодействия» вооружённых сил разных стран, что подразумевает передачу управления армией в руки Соединённых Штатов.

И, наконец, для реализации проекта «объединённого региона» (который, по мнению Le Monde, означает, что участники будут находиться «под колпаком США»), каждая страна закупит спутниковые системы вооружения. По сообщению французской газеты, недавно Япония подтвердила покупку 105 истребителей F-35, а министр обороны Такэси Ивая призвал к «большей сплочённости для противодействия Китаю и России».

Как пишет издание, такое разделение на два полюса притяжения не может не беспокоить. «Как мы до этого дошли? — поделился в воскресенье своими тревогами министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. — Выбор между США или Китаем в любом случае не приведёт ни к чему хорошему». «Мы не можем позволить себе войну с Китаем или Россией, у нас слишком маленькая страна, — подчеркнул Мохамад Сабу, его малайзийский коллега. — Однако у нас есть определённые обязанности, и если что-нибудь случится в Южно-Китайском море, пострадают все. Поэтому мы делаем ставку на дипломатию».