National Interest рассказал о «высокомерной и катастрофической» внешней политике США

«Как описать американскую внешнюю политику последних 20 лет? На ум приходит слово «катастрофическая». «Высокомерная и убийственная» также кажутся уместными определениями», — пишет в своей статье для The National Interest старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По его словам, после терактов 11 сентября 2001 года Вашингтон был необычайно активен в военном плане: он вторгся в две страны, бомбил несколько других, отправлял беспилотники, развёртывал силы специальных операций, вводил санкции против различных государств. Как ни печально, но угроза исламистского насилия и терроризма лишь дала метастазы.

Хотя группировка «Аль-Каида»* утратила эффективность в плане прямой организации атак, она по-прежнему вдохновляет на действия свои филиалы в различных странах. Также «Исламское государство»**, которое хотя и осталось без «физического халифата», но продолжает добавлять в свой послужной список новые теракты.

Последовательно три администрации всё больше затаскивали США в ловушку на Ближнем Востоке, отмечает автор. Война с Ираном теперь кажется «пугающе возможной». Богатеющие союзники Америки всё сильнее от неё зависят. Россия активно враждует с Соединёнными Штатами. Вашингтон и Пекин, похоже, взяли курс на столкновение далеко не только по торговым вопросам. Тем не менее администрация, по всей видимости, убеждена, что если действовать приблизительно одним и тем же образом, то можно достичь разных результатов. «Это же лучшее определение безумия», — иронизирует Дуг Бэндоу.

Несмотря на иногда оскорбительную и провокационную риторику, президент США Дональд Трамп не далеко ушёл от политики его предшественников. Например, американские силы до сих пор развёрнуты в Афганистане и Сирии. Более того, администрация Трампа увеличила количество военнослужащих и военной техники в Европе. Также Вашингтон ужесточил экономические санкции против Кубы, Ирана, Северной Кореи и России. Кроме того, под действие американских ограничительных мер попали новые страны, такие как Венесуэла.

Внешняя политика США страдает от систематических недостатков. Их бывший помощник Обамы Бен Роудс назвал «Пузырём». Возможно, ни одному из чиновников не удалось лучше сформулировать дефектные принципы этого «Пузыря», чем экс-госсекретарю и экс-постпреду США при ООН Мадлен Олбрайт.

Прежде всего, речь идёт о чрезмерной гордыне. Так, в 1998 году Олбрайт, находясь на посту главы Госдепа, заявила: «Если нам приходится использовать силу, это потому, что мы — Америка: мы — нация, без которой нельзя обойтись. Мы высоко стоим и смотрим в будущее дальше, чем другие страны».

Даже тогда, как отмечает автор, её слова звучали неправдоподобно. Ведь Америка в своё время ввязалась в Корейскую войну, и ей едва удалось добиться сносного результата. Администрация Джонсона придала Вьетнаму слишком большое значение. В течение десятилетий Вашингтон по глупости отказывался заниматься Китайской Народной Республикой. Поддерживаемые Америкой диктаторы на Кубе, в Никарагуа, Иране и прочих странах бесславно пали. Экономическое эмбарго против Кубы, которое действует по сию пору, превратило Фиделя Кастро в народного героя для всего мира. Вашингтон дважды был близок к ядерной войне с Москвой: во время Карибского кризиса 1962 года и 20 лет спустя во время военных учений в Европе.

Официальные лица США редко были подготовлены к событиям, которые происходили через неделю или месяц, а тем более через год. Во Вьетнаме американцы действовали отнюдь не лучше французов. Соединённые Штаты справлялись с событиями в Африке не лучше, чем британские, французские и португальские колониальные правители. Кроме того, Вашингтон в отношениях с другими странами принимал плохие и даже ужасные решения чаще, чем нужно.

Возможно, худшим провалом внешней политики США стало игнорирование неизбежных последствий иностранных интервенций. Американцы никогда не станут пассивно наблюдать за тем, как другая страна будет бомбить, вторгаться и оккупировать территорию их страны или вмешиваться в их политическую систему. Даже если они будут в численном меньшинстве, они будут сопротивляться, уверен автор. Тем не менее Вашингтон сам прибегает к подобным действиям, особо не думая о том, к каким последствиям всё это может привести. Отсюда — подъём терроризма против США.

«Терроризм, каким бы ужасным и страшным он ни был, стал излюбленным оружием более слабых народов против интервенции со стороны индустриальных государств мира», — подчёркивает обозреватель The National Interest.

После терактов 11 сентября действия США были исключительно контрпродуктивны. Вместо того чтобы минимизировать враждебность по отношению к Америке, Вашингтон принял политику, отличительными особенностями которой стали новые войны и рост числа жертв среди мирного населения, что гарантировало появление новых врагов, ещё большее обострение радикальных настроений и что привело к распространению терроризма. Ответная реакция наблюдается повсюду. А одним из самых прискорбных примеров стало превращение иракских повстанцев в «Исламское государство» — группировку, устроившую военный хаос на всём Ближнем Востоке, отмечает автор.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

