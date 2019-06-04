National Interest рассказал о «высокомерной и катастрофической» внешней политике США

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Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод» Sunday Times
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Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира CNN
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Le Figaro: французская полиция считает, что власти её предали Le Figaro
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GW: МИД Польши протестует — Россия самовольно установила таблички в Смоленске Gazeta Wyborcza
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Das Erste: после встречи с Помпео глава МИД Германии заговорил о «глубоко укоренившейся дружбе» с США Das Erste
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Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия Fox News
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New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину New York Times
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Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Игрок НБА оценил перспективы сборной России по баскетболу
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов высказал мнение о перспективах национальной команды.
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Мозгов рассказал, сыграет ли он за сборную России на КМ-2019
Центровой сборной России Тимофей Мозгов рассказал о своих шансах сыграть за национальную команду на предстоящем Кубке мира 2019 года в Китае.
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В Госдуме оценили подготовку Зеленским стратегии возвращения Крыма
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
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Мозгов высказался о своём будущем в НБА
Центровой клуба «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов ответил на вопрос о своём будущем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400
Турция не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области в больницах остаются 18 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
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СМИ: Футболисты «Вальядолида» уличены в договорном матче
Семь игроков футбольного клуба «Реал Вальядолид» обвиняются в организации договорного матча.
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Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Шарапова рассказала, когда, возможно, вернётся на корт
Россиянка Мария Шарапова, восстанавливающаяся после травмы плеча, рассказала, когда, возможно, состоится её возвращение на корт.
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«Роскачество» нашло кишечную палочку в чаях 11 производителей
«Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении компании.
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Лихштайнер объявил об уходе из «Арсенала»
Швейцарский защитник Стефан Лихштайнер объявил об уходе из лондонского футбольного клуба «Арсенал».
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Пожар произошёл в ангаре научного предприятия в Уфе
Пожар произошёл в металлическом ангаре научно-производственного предприятия в Уфе на площади 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
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Тарасенко вышел на пятое место по голам за один розыгрыш плей-офф НХЛ среди россиян
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на пятое место по голам за один розыгрыш в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди соотечественников.
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у японского острова Торисима
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в районе японского острова Торисима на юге архипелага Идзу. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
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Тарасенко вышел на третье место в гонке снайперов плей-офф НХЛ
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на третье место по количеству голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий запрет въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.
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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии финала НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов
В перечень критериев, по которым будут оценивать эффективность работы региональных властей, могут включить уровень молодёжной безработицы.
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Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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В Москве 4 июня ожидается до +26 °С
В Москве во вторник, 4 июня, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам
Системы противоракетной обороны (ПРО) США недостаточно модернизированы, чтобы противостоять современным ракетам России и КНР, пишет Military Watch.
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складах в Свердловской области
В Свердловской области ликвидировали возгорание на складах лакокрасочной продукции. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по области.
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В Японии в ДТП со школьным автобусом пострадали не менее 10 человек
В японской префектуре Тотиги произошло ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего учеников младших классов. В результате происшествия госпитализированы не менее десяти человек, сообщает телеканал NHK.
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Помпео призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения МН17
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует расследованию крушения в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала судебный иск на 1 млн рублей к российскому видеоблогеру и кинокритику Евгению Баженову, известному под псевдонимом BadComedian, из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности».
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Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
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В Красноярске потушили пожар на складе с горючими материалами
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
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Россия окажет помощь Индии в отборе кандидатов в отряд космонавтов
Специалисты российского Центра подготовки космонавтов окажут Индии помощь в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов. Об этом сообщил РИА Новости глава центра Герой России Павел Власов.
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Глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт Sky News Arabia.
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В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
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Зеленский намерен обсудить с ЕС и НАТО стратегию возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России
Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
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Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за смерти ребёнка
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно раненного его подчинёнными. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
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Помпео заявил о несоответствии деятельности Huawei западным стандартам
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.
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В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
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В Красноярске локализовали пожар на складе с горючими материалами
В Красноярске пожарным удалось локализовать крупное возгорание на складе с горюче-смазочными материалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
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МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
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Грузовой корабль Dragon совершил посадку в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon американской SpaceX совершил посадку в Тихом океане, сообщает компания в своём Twitter.
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СМИ: В Триполи при атаках террористов на патруль погиб военнослужащий
В ливанском Триполи группа террористов совершила три атаки на военный патруль и сотрудников полиции. В результате инцидента один военнослужащий погиб, несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сообщает LBC.
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СМИ: Полиция приехала к Неймару в расположение сборной Бразилии по футболу
Полиция прибыла в расположение сборной Бразилии по футболу, чтобы вызвать нападающего Неймара в участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.
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ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане
Воздушно-космические силы РФ (ВКС) провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане, сообщает Минобороны России.
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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию
Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», заявила, что приедет в Россию.
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Трамп заявил о поддержке брексита без ущерба мировой экономике
Американский лидер Дональд Трамп заявил о поддержке Великобритании в вопросе выхода страны из Евросоюза, но подчеркнул важность соблюдения экономической и финансовой стабильности в мире.
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Хачанов впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере поднимется в десятку лучших игроков по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.