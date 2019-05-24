Fox News: вторгнувшись в Ирак, США принесли не демократию, а геноцид христиан

На момент вторжения США в Ираке проживало 1,5 миллиона христиан, а 16 лет спустя их осталось всего 200 тысяч, констатирует в эфире Fox News председатель Совета помощи иракским христианам Джулиана Теймурази. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, судьба ближневосточных христиан практически не интересует американскую прессу, хотя именно их Вашингтон должен считать своими союзниками.

Миллионы христиан по всему миру живут в страхе геноцида. Многих из них убивают правительства, у которых союзнические отношения с Соединёнными Штатами. Как так вышло? После перерыва мы попробуем разобраться, что происходит с христианами на Ближнем Востоке.



Американцам вторжение США в Ирак подавали как шанс принести на Ближний Восток демократию, свободу и плюрализм. Но древнему сообществу иракских христиан, на тот момент — большому и процветающему, оно принесло смерть и гонения. Сегодня от иракского христианского сообщества остаётся лишь крошечная часть того, что было в 2003 году. Об этом никто никогда не говорит, но это правда.



То, что произошло в Ираке, теперь происходит в странах по всему региону и по всему миру. Новый доклад предупреждает, что во многих местах обращение с христианами всё больше похоже на геноцид.



Сегодня с нами Джулиана Теймурази — председатель Совета помощи иракским христианам и старший сотрудник Philos Project. Большое спасибо, что нашли для нас время сегодня.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ, председатель Совета помощи иракским христианам: Спасибо, Такер.



Введите нас в курс дела, как обстоят дела у христианского сообщества в Ираке спустя 16 лет после вторжения? Ведь, как вы знаете, это одна из тем, которые никто в этой стране не освещает.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: В 2003 году нас было полтора миллиона. Сегодня христиан Ассирийской, Халдейской и Сирийской церкви осталось всего 200 тысяч. Многие из них травмированы пережитым, многие потеряли всё — я имею в виду заработок, дом… Их церкви разрушены. И многие из них теряют надежду, потому что их общины не в силах себя защитить. Они полностью зависят от воли Регионального правительства Курдистана или иракского правительства. И мы знаем… И вы знаете, Такер, сейчас по всей Ниневийской равнине стремительно растёт влияние Ирана…



Да.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: И это крайне тревожно.



Итак, многие деятели в США, добивавшиеся этой войны, никак не высказались о вымирании всего христианского сообщества в Ираке. По крайней мере, я не видел таких заявлений. И, что примечательно, американские церкви тоже практически ничего об этом не сказали. Как вы думаете, почему?



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: Мы пытаемся быть политкорректными, не проявляем смелости перед лицом этой проблемы. И, откровенно говоря, то, что, как вы видите, происходит с нами с 2003-го и 2004 года, само по себе не ново. Наше сообщество на Ближнем Востоке, мы, христиане, сталкиваемся с этим более 14 или 15 веков. И я полагаю, Такер, что это зашло ещё дальше — по крайней мере, немного дальше, так что мир говорит об этом — из-за того что зверства ИГ* оказались у всех на виду в соцсетях. Так что соцсети стали действительно опасным инструментом для радикалов, которые хотят их использовать…



Да. Но, думаю, было бы неплохо, если бы Билл Кристол, или Макс Бут, или, если уж на то пошло, Джон Болтон принёс свои извинения.



Итак, вы недавно были в Ираке, и вы привезли фотографии, иллюстрирующие условия жизни христиан там. Некоторые фото мы выведем на экран. Что мы видим сейчас?



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: Мы видим взорванную церковь в Мосуле — храм святого Георгия. Кроме того, мы видим ряд разрушенных предприятий, полностью разрушенных домов. И школы тоже разрушены, Такер. На самом деле основная часть сообщества разрушена: из полутора миллиона сегодня едва осталось 200 тысяч.



На самом деле геноцид — это не только пролитие крови. Это разрушение нашего сообщества, нашей истории. Наша история началась на тысячи лет раньше христианства. И сегодня нам остаётся рассчитывать только на себя. От США начинает поступать очень небольшая помощь. А мир, скажем прямо, закрывает глаза на происходящее. И церковь, и другие правительства. И наблюдать всё это очень печально.



Это шокирует. И, наконец, я должен спросить вас о Сирии. О семье Асадов можно думать что угодно, но при ней христианам было где молиться и их не убивали. Каково нынешнее положение христиан в этой стране?



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: Всего за несколько лет из 1,7 миллиона сирийских христиан осталось всего 450 тысяч. Сирийское сообщество расколото: некоторые за Асада, некоторые против. По сути, христиане на Ближнем Востоке ищут способ вновь наладить свою жизнь, жить в мире. Потому что происходит следующее. В разных частях мира гонения выглядят по-разному. Где-то с помощью соцсетей провоцируют радикальных исламистов…



Да.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: А где-то страна экспортирует терроризм. Например, Иран. Я думаю, наше правительство должно вмешаться, проявить смелость и принять правильные меры.



Да.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: И мы, американцы, не должны избирать в конгресс антисемитов, людей, делающих антисемитские заявления. Потому что, Такер, не будем забывать: сначала принимаются за тех, кто соблюдает субботу, а потом — за тех, кто соблюдает воскресенье.



Да. Судьба ближневосточных христиан должна нас заботить. Именно они — наши союзники на Ближнем Востоке, о них мы должны заботиться. Я так думаю.



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: Так и есть.



Большое спасибо за работу, которую вы делаете!



ДЖУЛИАНА ТЕЙМУРАЗИ: Вам спасибо. Большое спасибо за эту возможность.



Дата выхода в эфир 20 мая 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



