The Conversation: не только американцы считают себя исключительной нацией Не только США считают себя исключительной державой и необходимой силой, действующей во благо всего мира. Как пишет австралийское издание The Conversation, Россия утверждает то же самое, и подобное чувство основывается на многовековой истории, а также играет ключевую роль в том, как сегодня Россия видит себя на фоне всё более напряжённых отношений с НАТО и Западом. 19 октября 2017 Conversation

Conversation поставил отношение России к истории в пример США Похоже, американское общество расколол вопрос о том, что же делать со статуями конфедератов, поэтому в своей статье для The Conversation Джеймс Глейзер советует США обратить внимание на то, как справляются со своим советским прошлым россияне. Как отмечает автор, некогда пропагандистские символы сегодня превратились в кич и моду, на которые клюют многочисленные туристы. А «павшие статуи» советских вождей, их сторонников и оппонентов, собранные в одном месте, дают полное представление об истории, так почему бы не поступить так же и с памятниками конфедератам? 15 августа 2017 Conversation

Conversation: урок Февральской революции для Кремля — потрясений надо избегать любой ценой Из событий февраля 1917 года российские власти извлекли один главный урок: потрясений такого рода нужно избегать любой ценой, пишет The Conversation. В представлении главы Кремля Владимира Путина, революции носят разрушительный характер и вредят государству. К тому же в стране продвигается абсолютно иной, положительный взгляд на историю, в которой нет места таким «экспериментам». 20 апреля 2017 Conversation

Conversation: Трампу предстоит «неприятный» выбор между Россией и Китаем Как пишет The Conversation, США стоят перед трудным выбором: помириться с Россией, чтобы противостоять такой крупной державе, как Китай, или объединиться с Китаем для защиты мирового порядка от его «главного нарушителя» — России. По мнению издания, Китай нанёс больше ущерба интересам США, в то время как угрозы России — «всего лишь уколы». Однако Китай, в отличие от России, не собирается сеять хаос во всём мире. 10 апреля 2017 Conversation

Conversation: Россия предпочитает доминировать над Ираном, а не подчиняться США На предстоящей встрече президента Владимира Путина с его иранским коллегой Хасаном Роухани определённые противоречия не станут преградой для дальнейшего углубления сотрудничества, пишет The Conversation. По мнению издания, Россия предпочитает быть доминирующей силой в союзе с Ираном. В то же время Москве не по нраву роль младшего партнёра США в урегулировании сирийского конфликта. 28 марта 2017 Conversation

Conversation: в случае демократических выборов Сирия отвернётся от России Крупнейшие державы, принимающие активное участие в разрешении сирийского кризиса, кажется, согласны на кандидатуру Башара Асада как главы переходного правительства, который сможет обеспечить стабильность в движении страны к демократии. Однако, отмечает автор статьи в The Conversation, в случае проведения в Сирии демократических выборов суннитское большинство избавится от шиитского правительства во главе с Асадом, что повлечёт за собой внешнеполитический разворот страны от России и Ирана в сторону Саудовской Аравии. 21 марта 2017 Conversation

Conversation: Россия возвращается на Ближний Восток и «жаждет мести» Россия всё больше расширяет своё влияние на Ближнем Востоке, в то время как США сдают позиции. Кроме того, военный баланс сил в регионе серьёзно изменился. Всё это может свидетельствовать о том, что сейчас идёт реформирование Ближнего Востока и Москва будет играть тут куда более важную роль, чем раньше, считает The Conversation. 17 марта 2017 Conversation

Conversation «раскрыл» секрет успеха Путина: образ мачо и обольстительные фанатки В дополнение к образу мачо Владимир Путин также набивает себе цену с помощью женщин. Особенно хорошо это видно во время его предвыборных кампаний, пишет The Conversation. Молодость и красота — это залог процветания, поэтому девушки воплощают политический план российского президента — обещание успеха и всеобщего счастья. 13 марта 2017 Conversation

Conversation: Украина и Сирия показали Западу - сдерживание России не работает В конфликтах на Украине и в Сирии Запад попробовал как дипломатически, так и с применением военных средств сдерживать Россию, но ему это удается плохо, отмечает автор Conversation. Россия наверняка рано или поздно захочет найти способы мирного урегулирования обоих конфликтов – и тогда Западу потребуется мужество, для того чтобы понять Москву и взаимодействовать с ней, считает эксперт. 24 сентября 2016 Conversation

Conversation: России проще и дешевле воровать чужие разработки С помощью кибератак Россия получила доступ к экономическим и дипломатическим секретам, которые помогают ей укрепить отрасли своей экономики, а также дают ей более сильную переговорную позицию по вопросам торговли и мировой политики, пишет Conversation. Как поясняет издание, Москве быстрее и дешевле воровать результаты чужих исследований, чем вкладывать деньги в свои разработки. 26 августа 2016 Conversation