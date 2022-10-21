Conversation: санкции против России не снижают, а повышают её доходы
В ответ на присоединение к России четырёх новых областей Европейский союз одобрил введение очередных санкций против России, включая ограничение цен на продажу нефти, после объявления Соединёнными Штатами о новых экономических санкциях. Цель санкций состоит в том, чтобы ослабить способность России проводить специальную военную операцию и ограничить Владимиру Путину доступ к материалам и финансированию, необходимым для ведения боевых действий. Однако, как пишет The Conversation, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их. Хуже того, санкции приводят к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызывая всплески инфляции во всём мире и, по иронии судьбы, сокращая мировой доступ к металлам и минералам, необходимым для энергетического перехода путём отказа от нефти и природного газа.
Как продолжает австралийское издание, в отличие от предыдущих «универсальных» санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, страны, бойкотирующие Россию, выбирают только те ограничения, которые они могут себе позволить. Чтобы санкции вступили в силу, от поставок российской нефти должны будут отказаться все крупные импортёры нефти, но пока этого не произошло. Старший научный сотрудник Колумбийского университета Кристоф Рюль назвал этот выбор санкций авантюрой. Он предупредил, что санкции на поставки энергоносителей дадут обратный эффект и приведут к негативным последствиям, вызвав резкий рост цен на нефть, что нанесёт экономический ущерб странам, вводящим эти санкции.
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