N-TV: подарок Путина Берлускони в ЕС сочли нарушением санкционного режима

Российский президент Владимир Путин подарил бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки на его день рождения, сообщает N-TV. Об этом свидетельствуют слова самого экс-премьера, записанные втайне от него. И теперь в Еврокомиссии решили, что подаренный алкоголь нарушает санкции ЕС, принятые против России, рассказывает немецкий телеканал.

Водка, которую глава Кремля Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони на день рождения, возможно, нарушает действующий в отношении России санкционный режим, сообщает N-TV. К такому выводу пришла Еврокомиссия. Там напомнили, что в апреле 2022 год в ЕС было принято решение ввести эмбарго на товары из России, включая алкогольную продукцию.

При этом существующая законодательная база не предполагает исключений для подарков. За соблюдением санкционного режима следят сами страны — члены ЕС. Так что при наличии подозрений в его нарушении итальянские власти обязаны провести расследование.

О том, что Путин подарил Берлускони 20 бутылок водки, стало известно из аудиозаписи его речи, которая была сделана тайно. На ней Берлускони говорит о том, что возобновил контакт с главой Кремля и что тот назвал его одним из своих лучших друзей: «Я смог немного восстановить отношения с президентом Путиным, даже чересчур, так что он прислал мне ко дню рождения 20 бутылок водки и очень милое письмо».

Эта тайная запись в очередной раз подорвала веру многих наблюдателей в то, что будущее правительство Италии сможет быть последовательным в противостоянии с Москвой. Возможно, теперь бывшему премьеру грозит штраф, заключает N-TV.