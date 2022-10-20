N-TV: подарок Путина Берлускони в ЕС сочли нарушением санкционного режима
Водка, которую глава Кремля Владимир Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони на день рождения, возможно, нарушает действующий в отношении России санкционный режим, сообщает N-TV. К такому выводу пришла Еврокомиссия. Там напомнили, что в апреле 2022 год в ЕС было принято решение ввести эмбарго на товары из России, включая алкогольную продукцию.
При этом существующая законодательная база не предполагает исключений для подарков. За соблюдением санкционного режима следят сами страны — члены ЕС. Так что при наличии подозрений в его нарушении итальянские власти обязаны провести расследование.
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