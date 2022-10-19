На фоне западных санкций в сфере гражданской авиации Россия стремится как можно скорее нарастить собственное авиастроение, пишет Focus. Из-за отсутствия поставок из Европы и США с российских самолётов исчезнут западные комплектующие. Кроме того, помимо выпуска более новых моделей, таких как SSJ-NEW, МС-21 и Ил-114-300, Россия планирует возродить производство Ту-214 и Ил-96-300.
После начала российской спецоперации на Украине западные санкции перекрыли поставки товаров авиационной отрасли в Россию: она больше не может покупать и брать в лизинг самолёты из США и Европы. Кроме того, санкции не дают российским авикомпаниям получать запчасти для своих самолётов Boeing и Airbus, передаёт Focus.
Поэтому российское руководство стремится как можно скорее нарастить собственное авиастроение. Западные комплектующие должны исчезнуть с отечественных самолётов. Помимо выпуска более новых моделей, таких как SSJ-NEW (Sukhoi Superjet New), МС-21 и Ил-114-300, планируется возродить производство Ту-214 и Ил-96-300.
Государственная корпорация «Ростех» уже разработала план производства. «Ростех» контролирует авиационный консорциум ОАК, в который объединены российские производители.
До 2030 года российские авиаперевозчики должны получить более 140 ближнемагистральных самолётов SSJ-NEW, порядка 270 среднемагистральных МС-21, по 70 ближнемагистральных Ил-114-300 и среднемагистральных Ту-214, и 12 дальнемагистральных Ил-96-300, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации «Ростех».
Первый полёт самолёта SSJ-NEW с минимальным количеством импортных компонентов запланирован на весну 2023 года. Планируется выпускать 20 авиалайнеров в год, пишет Focus.
Работник одного из парижских ресторанов Le Cosy Montparnasse не пустил двух граждан Украины в заведение со словами «Да здравствует Путин!». Об этом сообщил заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель.
Соединённые Штаты должны склонить Украину начать переговорный процесс с Россией, а также заставить киевские власти отказаться от претензий на присоединённые к России территории. Такое мнение выразил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.
Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине, если бы заявил о прекращении Киевом атак.
Коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз», а также фракция партии «Национальное объединение» планируют вынести на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия французскому правительству. Об этом сообщила глава фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.
Настроенное против России крыло Европейского союза при непосредственном вмешательстве Соединённых Штатов и Великобритании используют все возможности для поощрения продолжения боевых действий на Украине. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавские власти приняли решение о предоставлении кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в четверг, 20 октября, посетит заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на которое он был вызван по итогам конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что активные обсуждения о продлении продуктовой сделки между Россией, Украиной, Евросоюзом, а также Великобританией и США всё ещё продолжаются.