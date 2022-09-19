FAZ: кислые мины пассажиров — из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции отменили половину рейсов

Во Франции проходит массовая забастовка авиадиспетчеров, сообщает Frankfurter Allgemeine. Профсоюзы организовали её с целью добиться выполнения требований по повышению зарплат и найму дополнительного персонала. Из-за этого авиакомпания Air France отменила половину запланированных рейсов. И в результате пострадали многие пассажиры, которые теперь сидят в аэропорту «с кислыми минами», рассказывает немецкое издание.
Многие туристы в аэропорту Париж-Орли стоят с кислой миной, так как забастовка авиадиспетчеров сильно мешает авиаперевозкам. Ещё в преддверии забастовок Air France отменила половину запланированных перелётов. Главным образом это рейсы малой и средней дальности. В Air France заявили, что у пассажиров, которых это коснулось, была возможность вернуть свои деньги или поменять рейс без дополнительной платы. Но у многих возникли с этим большие проблемы.
МУЖЧИНА:Мы испытываем лёгкий стресс. Нам нужно быстро найти решение, потому что нас ждут в отеле в другом месте. Помимо лёгкого стресса, мы ещё немного сердиты, так как нам сказали, что всё это происходит из-за забастовок. Разве не авиакомпании виноваты в сложившейся ситуации, раз они знают о забастовках?
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА:Они хотят повышения зарплаты. Я их понимаю, но им нужно было проводить забастовку в другом формате.
Германии забастовка также коснулась. Было объявлено, что будет отменён каждый второй рейс с севера Франции в Германию. В пятницу ирландская авиакомпания Ryanair в сумме отменила 420 перелётов. Там сообщили, что от этой меры пострадало 80 тысяч пассажиров. К участию в забастовках призвал профсоюз авиадиспетчеров с целью добиться выполнения требований по повышению зарплат и найму дополнительного персонала.
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