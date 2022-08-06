Times: «к нам относятся как к рабам!» — в Англии сотрудники Amazon бастуют против условий труда в компании
Сотни сотрудников склада Amazon в английском городе Тилбери устроили забастовку, сообщает The Times. Согласно информации издания, причина забастовки заключается в отказе фирмы повышать зарплату работников.
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