Insider: «больше не собираюсь спонсировать» — полёт Безоса в космос побудил некоторых отказаться от подписки Amazon
20 июля миллиардер и основатель платформы электронной коммерции Amazon Джефф Безос совершил краткосрочный полёт в космос на аппарате, разработанном другой его компанией — Blue Origin, пишет Insider. По возвращении на Землю бизнесмен поблагодарил клиентов и сотрудников Amazon за их вклад в реализацию этого проекта.
«Я хочу поблагодарить каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, потому что это вы, ребят, всё это оплатили. Серьёзно, большое спасибо от всего сердца каждому клиенту и каждому сотруднику Amazon. Я очень ценю ваш вклад», — завил Безос в ходе пресс-конференции после полёта.
Однако некоторые из клиентов, поразмыслив, пришли к выводу, что дорогостоящее путешествие миллиардера и одного из самых богатых людей на планете в космос — знак того, что пора перестать платить по $120 в год за популярный сервис подписки Amazon Prime. Он обеспечивает ускоренную доставку продукции по территории США и даёт многие другие бонусы, скидки и подарки, а также доступ к стриминговым платформам и медиатеке компании.
«Ребят, только что отменил свою подписку на Amazon Prime и прекрасно себя по этому поводу чувствую. Я больше не собираюсь платить деньги за то, чтобы закупаться на сайте и (или) спонсировать полёт на ракете какого-то дофигиллиардера. Просто хотел рассказать об этом миру», — признался в закрытой группе пользователь Facebook.
Это один из нескольких человек, которые рассказали Insider, что они отменили свою подписку на сайт спустя некоторое время после полёта Безоса и поводом для этого послужило именно космическое путешествие бизнесмена.
По словам Кэйти, это решение назревало у неё уже давно. Она оформила подписку на Amazon Prime ещё в 2004 году. «Тогда просто казалось, что это удобная площадка для покупки книг онлайн», — рассказала девушка. Но со временем причин изменить отношение к Amazon не в лучшую сторону становилось всё больше.
«Сначала пришло осознание, что компания негативно влияет на книгоиздательскую индустрию. Затем я узнала об ужасном обращении с работниками складов. Потом я всё сильнее стала отдавать себе отчёт в собственном потребительстве, и от этого было противно», — рассказала Кэйти. «Последней каплей» стал полёт Безоса в космос.
«Я увидела несколько постов людей в моих онлайн-группах о том, что они наконец отменили подписку. И когда я прочитала все комментарии с позитивной реакцией, словно что-то внутри щёлкнуло», — призналась американка.
Схожую ситуацию описала и другая бывшая обладательница подписки Amazon Prime, которую тоже зовут Кэйти. «В июле 2020 года я впервые начала как следует следить за своим бюджетом. Я заметила, что трачу значительную часть своих денег на сервис, который не соответствует моим ценностям и который можно заменить более дешёвыми средствами, это во многом повлияло на мой настрой», — заявила девушка. Окончательное решение было принято после путешествия Безоса в космос.
«Всё это настолько походило на театр одного актёра, который накопил столько богатства, что просто оказался оторванным от реальности простых людей. Я забыла отменить подписку сразу, и она была автоматически продлена. Мне пришлось сесть и подумать, как раскинуть средства в бюджете, чтобы покрыть стоимость ещё одного года, и этот процесс в итоге заставил меня зайти на платформу, всё-таки отменить эту подписку и запросить возврат средств», — вспоминает Кэйти.
При этом, как утверждает американка, хотя сама она не жалеет об отмене и возвращаться к подписке не собирается, она понимает, почему миллион её соотечественников продолжают пользоваться Amazon Prime. Для многих сервис даёт доступ к продукции, которую им сложно получить другим способом. «Мне повезло, что я живу в месте, где у меня под рукой множество местных магазинов, включая продуктовый и место, где продаются товары в больших упаковках, что помогает сократить потребление одноразового пластика», — объяснила девушка.
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