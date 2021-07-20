Bloomberg: самый лучший день — Безос о своём полёте в космос

Корабль New Shepard компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса совершил успешный суборбитальный полёт, подняв четырёх человек на высоту более 100 км, передаёт Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, полёт Безоса и полёт миллиардера Ричарда Брэнсона, состоявшийся девятью днями ранее, станут основой для расширения космического туризма.

Многоразовый космический корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом и ещё тремя членами экипажа на борту успешно совершил посадку, сообщает Bloomberg. Это стало первым суборбитальным полётом компании Blue Origin, владельцем которой является американский миллиардер.

Капсула с Безосом и другими членами экипажа приземлилась в пустыне в Техасе неподалёку от места запуска. Полёт продолжался чуть больше десяти минут. Капсула достигла высоты более 100 км и преодолела линию Кармана, которая считается рубежом космоса, а затем вернулась на парашюте. Команда испытала состояние невесомости.

«Впечатляет. Наилучшие пожелания всей команде от меня и команды Virgin Galactic», — поздравил Безоса владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон на своей страничке в Twitter.

«Самый лучший день в жизни», — признался Безос во время прямой трансляции полёта незадолго до приземления.

По словам предпринимателя, он мечтал о путешествии в космос с пяти лет. В 1994 году он основал компанию Amazon в своём гараже в Сиэтле и превратил её в крупнейший в мире интернет-магазин, что сделало его самым богатым человеком на планете.

Вместе с миллиардером в суборбитальный полёт отправились его брат Марк, а также Уэлли Фанк, в прошлом профессиональный лётчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, и сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен. 82-летняя Фанк и 18-летний Дэмен стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.

Как отмечает Bloomberg, июль стал знаменательным месяцем для космического туризма. Так, девять дней назад на границу космоса отправился миллиардер Брэнсон. Обе компании намерены расширять свою деятельность, планируя привлекать очень состоятельных клиентов. Считается, что ключом к снижению стоимости космических путешествий, а значит, к их большей доступности являются многоразовые ракеты, такие как New Shepard.

Новостное агентство предполагает, что широко разрекламированные полёты Virgin Galactic и Blue Origin могут стать основой для доверия к космическому туризму со стороны потенциальных клиентов.