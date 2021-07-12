France 24: Брэнсон заложил первый камень космического туризма, теперь вопрос в цене

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый туристический полёт в космос, и это обнадёживает других туристов, которым может быть доступна такая услуга, отмечает эксперт France 24. Впрочем, пока неясно, какой будет цена подобных полётов у него и его конкурентов.

Мы продолжаем наш выпуск рассказом об «уникальном событии в жизни». Такими были первые слова Ричарда Брэнсона через пару минут после успешного приземления космического корабля Virgin Galactic. Этим полётом миллиардер заложил первый камень космического туризма.

Мы поговорим об этом с нашим гостем Полем Ворером. Добрый день! Полёт, получается, прошёл очень хорошо. Что могли видеть пассажиры за эти полтора часа? Расскажите нам, что они испытали.

ПОЛЬ ВОРЕР, руководитель по исследованиям Фонда стратегических исследований: Да, полёт прошёл очень хорошо. Мы были рады видеть, как самолёт приземлился без каких-либо проблем.

Что они могли увидеть за эти полтора часа? Во многом это было как обычный полёт на самолёте, только на высоте в почти 40 километров, пока самолёт-носитель WhiteKnight2 их не сбросил. Их маленький космический корабль SpaceShipTwo затем запустил свой гибридный двигатель. Они поднялись вверх до высоты почти в 90 километров. Затем они снизились до уровня атмосферы и смогли спланировать до финального приземления.

Увидеть они могли круглую Землю, на этой высоте видно Землю. И они могли почувствовать эффект микрогравиации на протяжении почти 4 минут.

Стоит ли теперь ожидать развития туристических полётов в космос? Тот факт, что этот полёт хорошо прошёл, может убедить немалое количество людей, в частности, туристов, которые могут себе это позволить.

ПОЛЬ ВОРЕР: Это, вероятно, может убедить туристов, которые могут позволить себе полёты такого типа. Мы пока не знаем цен для таких услуг. Цена, которую заявляли для Virgin Galactic несколько лет назад, достигала 250 тысяч долларов за подобный полёт. Но цену за Blue Origin Джеффа Безоса, главы Amazon, мы не знаем. Равно как не знаем, сколько придётся отдать тем туристам, кто захочет полететь на SpaceX Илона Маска.

Поль, спасибо больше. Вы с нами целый день следили за развитием событий, за историческим стартом и приземлением Ричарда Брэнсона — человека, который смог отправиться в космос с первым туристическим полётом. Спасибо!

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.