Euronews: китайский марсоход впервые сошёл с платформы и начал исследовать Марс

16:37
Зеленский подписал указ о назначении нового пресс-секретаря
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря украинского лидера и о назначении на данный пост Сергея Никифорова.
16:37
В Казахстане задержали медиков за подделку паспортов о вакцинации
Антикоррупционная служба Казахстана задержала в трёх регионах республики медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов вакцинации.
16:30
В Псковской области прошли учения с участием более 1200 военных ВДВ
В рамках лётного тактического учения полка ВТА более 1200 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения десантировались на площадку приземления Кислово.
16:30
Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился планами о завершении профессиональной карьеры.
16:27
Названа самая популярная еда для перекусов в российских офисах
Стала известна самая популярная еда для перекусов в российских офисах.
16:23
Эпидемиолог рассказал, что делать вакцинированным с нулевым титром антител
В случае если после введения двух компонентов вакцины от коронавируса у человека нулевые титры антител, нужно привиться через полгода другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, замдиректора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Александр Горелов.
16:20
Фернандес назвал заслуженным вылет сборной России из Евро-2020
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
16:19
В Москве рассказали об использовании искусственного интеллекта в поликлиниках
В Москве рассказали о работе системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках. Как отмечается, точность постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выросла на 7,4%.
16:18
Боевики ИГ планировали получить в России доступ к радиоактивным источникам
Боевики международной террористической организации «Исламское государство»* планировали получить на территории России доступ к радиоактивным источникам. Об этом сообщил «Росатом» со ссылкой на поступившие от посольства США данные.
16:15
В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Кабардино-Балкарии зарегистрировали 57 случаев COVID-19 за сутки, из больниц выписаны десять человек.
16:13
В Минздраве Польши рассказали, сколько людей в стране имеют антитела
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют антитела к коронавирусу.
16:10
СМИ: Черчесов отказался от компенсации после расторжения контракта с РФС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Российский футбольный союз сегодня официально расторгли контракт.
16:09
Аналитики назвали самые востребованные летние профессии в России
Специалисты сервиса «VK Работа» провели исследование и выяснили, какие летние профессии можно признать самыми востребованными в России.
16:05
Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо умер от COVID-19
Мэр крупнейшего города в ЮАР Йоханнесбурга Джеффри Махубо скончался от коронавирусной инфекции.
15:59
Арустамян сообщил, что «Милан» связался с ЦСКА по трансферу Влашича
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пообщался с представителями московского ЦСКА насчёт потенциальной сделки по хорватскому полузащитнику Николе Влашичу.
15:51
Во Владимирской области подтвердили 255 случаев COVID-19 за сутки
Во Владимирской области подтвердили 255 случаев коронавируса за сутки.
15:50
В Тверской области выявили 248 случаев COVID-19 за сутки
В Тверской области зарегистрировали 248 случаев COVID-19 за сутки.
15:50
TOLOnews: президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, откуда неделю назад ушли американские военнослужащие.
15:48
Гришин: иностранный тренер просто так не поедет в Россию
Наставник московской «Казанки» Александр Гришин поделился мнением о возможном приглашении иностранного тренера в сборную России по футболу.
15:39
Гришин считает, что Семак может возглавить сборную России
Наставник московской «Казанки» Александр Гришин поделился мнением о кандидатуре Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России по футболу.
15:36
Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет
В Рособрнадзоре рассказали, что школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет.
15:25
В Приморье прокомментировали ситуацию с коечным фондом
В Приморском крае увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19. В настоящее время для них предусмотрено 2080 мест.
15:23
Дзюба поблагодарил Черчесова после отставки из сборной России
Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
15:16
Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус
Человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет его. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15:12
Захарова прокомментировала слова Салливана о численности дипмиссии США в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности сотрудников дипведомства США в России.
15:11
Черышев первым из футболистов сборной России поблагодарил Черчесова после отставки
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
15:06
Эпидемиолог дал советы отправляющимся на отдых за границу россиянам
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков дал советы россиянам, отправляющимся на отдых за границу.
15:03
В подмосковных МФЦ вводят предварительную запись для невакцинированных граждан
В подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) с 10 июля вводят обязательную предварительную запись для невакцинированных граждан.
15:02
В Таиланде вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19
Власти Таиланда вводят комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах» по COVID-19, включая Бангкок и соседние провинции.
15:00
В Татарстане зарегистрировали 45 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 45 случаев коронавируса за сутки.
14:57
Дворкович высказался об обязательной для ряда граждан вакцинации
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказался о вакцинации, обязательной для ряда граждан.
14:55
Гришин высказался о пресс-конференции Черчесова после Евро-2020
Наставник московской «Казанки» Александр Гришин ответил на вопрос, могла ли повлиять на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России пресс-конференция после чемпионата Европы по футболу.
14:51
В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19»
Максимальную эффективность препарат от коронавируса «МИР-19» покажет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
14:48
Доктор медицинских наук объяснил необходимость ревакцинации
Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил необходимость ревакцинации.
14:45
Гришин прокомментировал отставку Черчесова из сборной России
Наставник московской «Казанки» Александр Гришин поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
14:33
Задержанный в Уфе признался в подготовке взрыва в больнице МВД
Задержанный за подготовку теракта в Уфе исламист признался, что готовился взорвать больницу МВД.
14:31
Фернандес может завершить карьеру в сборной России после Евро-2020
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
14:27
Томская область с 12 июля вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
В Томской области с 12 июля вводятся дополнительные ограничения в работе сферы общепита и развлечений.
14:23
Колокольцев наградил эксперта-криминалиста из Севастополя за содействие в раскрытии преступлений
Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении севастопольского эксперта-криминалиста Игоря Кротюка за содействие в раскрытии серии особо тяжких преступлений в отношении женщин и детей.
14:22
В Англии посоветовали итальянцам не прилетать на финал Евро-2020
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс ответил, что бы он сказал итальянцам, которые попытаются попасть на финальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года.
14:20
Мишустин поручил Минздраву обеспечить реабилитацию для переболевших COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву проработать вопрос обеспечения переболевших коронавирусом граждан бесплатной реабилитацией.
14:13
Организатор Олимпиады-2020 прослезился из-за отсутствия зрителей на Играх
Заместитель исполнительного директора оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Хидэнори Судзуки прослезился, извиняясь за проведение соревнований без зрителей.
14:10
В ХМАО выявили 168 случаев COVID-19 за сутки
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявили 168 случаев COVID-19 за сутки.
14:09
Врач ультразвуковой диагностики дал советы переболевшим COVID-19
Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории Мухтар Молов дал советы переболевшим COVID-19.
14:06
В Ставропольском крае провели около 2,5 млн исследований на COVID-19
В Ставропольском крае с начала пандемии провели около 2,5 млн исследований на COVID-19, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
14:03
В Роспотребнадзоре рассказали о защите вакцин от коронавируса
Вакцина от коронавирусной инфекции защищает на 99,3%, остальные 0,7% составляют зону риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
13:59
«Спартак» проведёт закрытую церемонию вручения серебряных медалей
Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о планах проведения церемонии вручения серебряных медалей.
13:51
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами, передаёт URA.RU со ссылкой на его пресс-службу.
13:46
«Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Петербурге
В «Зените» прокомментировали постановление властей Петербурга о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек с 13 июля.
13:42
Попова назвала самую уязвимую группу населения для коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самую уязвимую группу населения для коронавируса.