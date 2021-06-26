CNN: перезагрузка не помогла — NASA вторую неделю ищет причину неисправности телескопа Hubble

Бортовой компьютер телескопа Hubble по непонятной причине перестал нормально работать — и специалисты NASA уже почти две недели пытаются выяснить, как можно его наладить, сообщает CNN. Если проблему не получится устранить в ближайшем будущем, придётся переключаться на использование резервного компьютера с полезной нагрузкой, поясняется в статье.

Компьютер с полезной нагрузкой, размещённый на борту космического телескопа Hubble, который более 30 лет формировал наши представления о космосе, перестал нормально работать. После сбоя, который произошёл 13 июня, этот компьютер прекратил получать сигнал от главного компьютера космического корабля, где установлен телескоп, который должен показывать, что между ними есть контакт и всё в порядке, сообщает CNN со ссылкой на недавнюю публикацию на сайте NASA.



Чтобы устранить эту проблему, главный компьютер автоматически перевёл всё научное оборудование в «безопасный режим», а персонал NASA в Центре космических полётов имени Годдарда, расположенном в штате Мэриленд, осуществил перезапуск компьютера полезной нагрузки. Однако уже 14 июня он снова прекратил нормально работать. При этом с телескопом и остальным научным оборудованием всё в порядке, как сообщает NASA.



Этот компьютер полезной нагрузки модели NSSC-1 (на базе системы, созданной в 1980-х годах) является частью блока управления научным оборудованием и обработки данных, поясняется в статье. Данный модуль космического телескопа Hubble передаёт команды для находящегося на борту научного оборудования и обрабатывает поступающую от него информацию, чтобы передавать её на Землю.



Нынешний блок управления был установлен астронавтами во время миссии шаттла STS-125 в мае 2009 года на замену первоначальному, который вышел из строя в 2008 году. Это вызвало задержку в реализации миссии по техническому обслуживанию телескопа Hubble, поскольку специалистам NASA пришлось создавать новый комппьютер для замены, сообщает CNN.



Задача данного бортового компьютера с полезной нагрузкой — контролировать и координировать работу научного оборудования телескопа, а также следить за его исправностью и безопасным использованием. Компьютерные программы также анализируют и управляют данными, которые собирает Hubble. Он играет очень важное значение для корректной работы системы. Однако на случай возникновения серьёзных проблем предусмотрен ещё один запасной компьютер, на который также можно переключиться при необходимости, поясняет CNN.



Сначала эксперты из центра управления NASA предполагали, что сбой произошёл из-за износа модуля памяти, однако после серии тестов обнаружили, что причиной ошибок могло быть и другое оборудование. Поэтому специалисты продолжают анализировать ситуацию и разрабатывать новые тесты, которые планируется вскоре провести, чтобы попытаться выявить все потенциальные проблемы и найти возможное решение.



Если же проблему не получится устранить в ближайшем будущем, придётся переключаться на использование резервного компьютера с полезной нагрузкой, говорится в статье. В этом случае сотрудникам NASA потребуется ещё несколько дней, чтобы проверить, как работает резервный компьютер, и возобновить с его помощью все стандартные операции, за которые обычно отвечает основной компьютер с полезной нагрузкой.



Как поясняется в сообщении NASA, резервный блок ещё ни разу не использовался с того момента, как был доставлен на борт в 2009 году, однако он был «тщательно протестирован на земле перед установкой на космический корабль».



Телескоп Hubble был отправлен в космос при помощи космического корабля Discovery в 1990 году. И с тех пор продолжает передавать на Землю уникальные данные, полученные путём наблюдения за звёздами, галактиками и другими астрономическими объектами, которые «захватили воображение людей во всём мире и углубили наши познания о космосе», отмечается в сообщении NASA.



В частности, эта информация помогла определить примерный возраст нашей Вселенной как 13,8 млрд лет — вместо примерного интервала от 10 до 20 млрд, который использовался ранее, что позволяет учёным лучше понять и выявить хронологию развития звёзд, галактик и многих других объектов, заключает CNN.