NTD Оригинал

NTD: телескоп, открывший самое большое кольцо Сатурна, завершает свою миссию
Космический телескоп «Спитцер», запущенный на орбиту Земли 16 лет назад, завершает свою миссию. Как передаёт NTD, за время своей работы «Спитцер» помог открыть самое большое кольцо Сатурна, несколько экзопланет, а также структуру магнитных полей в центре нашей галактики. Всего телескоп рассмотрел 800 тысяч небесных объектов, а также собрал более 36 миллионов снимков.

Космический телескоп «Спитцер» завершает свою миссию. После 16 лет на орбите Земли он прекращает наблюдение за космосом в инфракрасном диапазоне.

NASA приняло решение ввести телескоп в состояние сна, поскольку закончились его запасы жидкого гелия, которым он охлаждал свои матрицы. Из-за этого он потерял возможность делать снимки высокого качества.

Кое-какие его функции сохранялись, однако теперь аппарат полностью прекратит работу и навсегда останется на орбите Земли.
 
«Спитцер» запустили в августе 2003 года на ракете-носителе «Дельта-2». В то время он был крупнейшим в мире инфракрасным орбитальным телескопом.
 
За время своей работы «Спитцер» помог открыть самое большое кольцо Сатурна, несколько экзопланет, а также структуру магнитных полей в центре нашей галактики. В инфракрасном диапазоне космические пылевые облака невидимы, а часто именно они скрывают от нас много интересного.
 
В целом телескоп рассмотрел 800 тысяч небесных объектов, а также собрал более 36 миллионов снимков.
 
КАРЛ СТАПЕЛЬФЕЛЬД,  участник миссии «Спитцер»: Изображения, которые мы получаем, не очень детализированные. Но они дают нам очень важную информацию о поясах астероидов возле звёзд, вокруг которых, как мы знаем, вращаются планеты.
 
Стоимость проекта оценивают в 1 миллиард 360 миллионов долларов. Изначально телескоп должен был работать от 2,5 до 5 лет, однако продержался намного дольше. Впрочем, в последнее время управлять им становилось всё сложнее, поскольку он постепенно удалялся от Земли и сигналы доходили к нему всё хуже.
 
«Спитцер» продолжит отдаляться от нашей планеты и не будет представлять угрозы для других спутников или летательных аппаратов.
 
Дата выхода в эфир 30 января 2020 года. 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Подпишись на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить лучшие заметки ИноТВ
источник
NTD США Северная Америка
теги
космос наука фотография
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров