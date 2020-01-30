DM: в отпуск на Луну — бывший астронавт уверен, что скоро это станет обычным делом

По мнению бывшего астронавта Стива Смита, уже в ближайшие десятилетия отдых на Луне станет для землян таким же доступным, как и нынешние путешествия на другие континенты. Смит также выразил надежду, что проект NASA по отправке первой женщины на Луну поможет спланировать и путешествие на Марс, пишет Daily Mail.
Бывший астронавт NASA Стив Смит уверен, что космический туризм вскоре станет таким же распространённым явлением, как и авиаперелёты, сообщает Daily Mail. Смит заявил в эфире телешоу, что в ближайшем будущем отпуск на Луне для людей станет таким же обычным делом, как и путешествие сейчас на другой континент.
Как он пояснил, сначала стоимость подобных путешествий для большинства людей окажется чересчур высокой, как было и с первыми коммерческими авиаперевозками сто лет назад. Смит напомнил, что авиаперелёты на заре становления авиации тоже были довольно опасными и дорогостоящими, поэтому их могли позволить себе только избранные, но с годами ситуация изменилась. Поэтому по мере того, как космические путешествия начнут входить в наш обиход, и цены на них будут падать, заверил экс-астронавт в беседе с ведущим.
Смит также полагает, что предстоящая миссия NASA по высадке первой женщины на Луну будет лишь отправной точкой на пути к Марсу, говорится в статье. По его прогнозам, женская лунная миссия будет осуществлена в ближайшие несколько лет, а побывать на Марсе люди смогут уже в ближайшие десятилетия. Реализация подобных проектов станет возможной благодаря международному сотрудничеству, как происходит сейчас на Международной космической станции, подчеркнул бывший астронавт.
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