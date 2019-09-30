N-TV: новый звездолёт Маска — первый шаг к заселению Марса

Илон Маск и его компания SpaceX представили первый прототип нового космического корабля Starship, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. С помощью этого дешёвого и способного перевозить много людей звездолёта Маск хочет заселить Марс, отправив туда миллион человек. В SpaceX обещают, что полёты на красную планету станут возможны уже с 2025 года.
С помощью своей космической компании SpaceX Илон Маск хочет поселить на Марсе миллион человек, сообщает немецкий телеканал N-TV. Первый шаг на пути к этой цели — надёжный и дешёвый космический корабль с большим числом мест.
Компания Илона Маска уже представила первый прототип космического корабля, который сможет доставлять людей и грузы на Луну или на Марс и привозить их обратно на Землю. Звездолёт, получивший название Starship, может быть использован многократно и способен перевозить большие объёмы грузов и много людей, заявила компания SpaceX в Twitter. Наличие такого корабля является предпосылкой для создания опорных баз на Луне и городов на Марсе, уверяют в предприятии Илона Маска.
По информации SpaceX, возможности применения звездолёта значительно шире, чем полёты на Луну и Марс. Однажды Starship сможет перевозить до сотни человек, совершая межпланетные перелёты большой протяжённости.
Глава компании Илон Маск лично присутствовал при презентации своего серебряного Starship в округе Камерон штата Техас и сам представил многие разработки, сообщается на сайте N-TV.
Как напоминает немецкий телеканал, некоторое время назад Маск заявил о намерении населить Марс и доставить туда миллион человек. Согласно планам, обнародованным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на красную планету уже в 2025 году. Между тем, космическое агентство NASA прогнозирует первый полёт на Марс с людьми на борту не раньше 2030-х годов, отмечает N-TV.
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