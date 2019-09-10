Bloomberg: на орбите становится всё теснее — без регулировщика не обойтись

Благодаря успехам частных компаний и появлению новых космических держав, количество спутников на орбите увеличивается всё быстрее — а значит, всё выше становится риск столкновения между ними, пишет колумнист Bloomberg Opinion Адам Минтер. По мнению журналиста, международному сообществу пора создать международный орган, который будет регулировать движение в космическом пространстве.

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к компании Илона Маска SpaceX с предупреждением о том, что один из его спутников может вскоре столкнуться со спутником связи SpaceX, пишет обозреватель Bloomberg Opinion Адам Минтер. Как напоминает журналист, ЕКА впервые заговорило о проблеме в конце августа, когда вероятность столкновения составляла 1 к 50 тыс.; представители SpaceX тогда отвечали, что не считают необходимым предпринимать какие-то действия, поскольку риски слишком низки. Теперь же вероятность выросла до 1 к 1000 — однако на новый запрос ЕКА так никто и не ответил; в конечном счёте агентство решило действовать в одностороннем порядке и скорректировало траекторию своего спутника, когда он находился всего в половине орбиты от спутника SpaceX. Руководство американской компании позже объяснило, что не ответило на запрос ЕКА из-за «сбоя в системе оповещения о вызовах» — то есть, проще говоря, пропустило письмо от европейцев, иронизирует автор.



С момента, когда человечество запустило первый искусственный спутник, прошло шесть десятилетий, и на протяжении большей части этого периода опасность столкновений между спутниками была в целом низкой, продолжает Минтер. Однако с недавних пор, в связи с ростом частных космических компаний и желанием всё большего и большего числа стран использовать космические технологии, риски стали быстро возрастать. При этом, как можно судить по случившемуся на прошлой неделе конфузу со SpaceX, для управления этими рисками уже недостаточно саморегулирования со стороны различных правительств и частных предприятий — космическим державам необходимо разработать протоколы для того, чтобы «управлять земной орбитой как общим и ограниченным ресурсом, которым она и является», убеждён колумнист Bloomberg.



С 1957 года на орбиту Земли было выведено как минимум 9 тыс. спутников, из которых около 5 тыс. до сих пор на ней находятся; при этом функционируют из них лишь пара тысяч, констатирует журналист. Между тем, спутники — это лишь малая часть из всех рукотворных объектов, вращающихся сейчас вокруг нашей планеты: по данным ВВС США и других организаций, на орбите также находятся по крайней мере 19 тыс. обломков космического мусора, включая останки потерпевших столкновения космических аппаратов и корпуса ракет, потерявшихся после испытаний. Наконец, орбита засорена миллионами осколков металла, некоторые из которых не превышают и миллиметра в диаметре, но всё равно могут нанести действующим спутникам серьёзные повреждения, столкнувшись с ними на скорости более 28 тыс. км/ч.



Учёные ещё с 70-х годов прошлого века предупреждают о том, что распространение спутниковых технологий будет увеличивать вероятность столкновений на орбите, говорится в статье. В наши дни операторам спутников и других космических аппаратов регулярно приходится уворачиваться от других объектов. К примеру, Международная космическая станция (МКС) с 1999 года больше двух десятков раз меняла курс, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, отмечает автор. В ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться — и быстро, уверен Минтер. SpaceX и другие компании планируют запуск на околоземную орбиту так называемых мегасозвездий, включающих сотни, а то и тысячи малых и средних спутников связи. К примеру, группировка SpaceX будет состоять из 12 тыс. спутников, первые 60 из которых были запущены в прошлом мае; одним из них как раз и был тот, по поводу которого так беспокоились в ЕКА.



О существовании проблемы прекрасно знают как в правительствах стран, так и в компаниях: так, швейцарский перестраховочный гигант Swiss Re ещё в 2011 году признал космический мусор страховым риском, подчёркивает обозреватель Bloomberg. В свою очередь, SpaceX предприняла целый ряд шагов для предупреждения столкновений — к примеру, компания разместила свои спутники на низких орбитах, чтобы вышедшие из строя аппараты сами сходили с курса и сгорали в атмосфере. США и Европейский союз рассматривают возможность введения новых норм, согласно которым все новые спутники должны быть оборудованы так, чтобы иметь возможность в случае неполадок сходить с орбиты автоматически. Наконец, Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях выпустил рекомендации по минимизации рисков создания космического мусора, перечисляет журналист.



Вместе с тем, директиву комитета о том, что спутники должны выводиться с орбиты после 25 лет использования, выполняют лишь 30% операторов, Между тем, «новые» космические державы могут и отказаться от соблюдения американских норм и рекомендаций ООН, составленных ещё до того, как они вышли в космос. Более того, как показал случай со SpaceX и ЕКА, в мире просто нет ни международно признанного ведомства по контролю за космическими полётами, ни протоколов, регулирующих использование орбиты. А в международных нормах нет не только согласованных методов устранения космического мусора и финансирования таких работ, но даже юридического определения этого понятия.



Как полагает колумнист Bloomberg, достичь консенсуса по этому вопросу международному сообществу будет непросто: космическое пространство имеет как гражданское, так и военное применение, и граница между этими сферами часто размыта. Впрочем, аналогичную проблему человечество когда-то всё же решило, когда в 1944 году 52 страны основали Международную организацию гражданской авиации — орган ООН, который устанавливает международные нормы безопасности для гражданской авиации, отмечает он.



Договорившись аналогичным образом о регулировании земной орбиты, международное сообщество сможет простимулировать космическую отрасль и составить протоколы для общения между операторами спутников, а также обязательные для всех стандарты в области устранения космического мусора и минимизации рисков его формирования, уверен Минтер. По мысли журналиста, новый международный орган для регулирования космоса привлечёт и новые космические державы, включая Индию и Японию, — они захотят вступить в него хотя бы затем, чтобы заставить страны вроде США и России «убрать тот бардак, который они уже успели создать».



«В небесах становится всё теснее, и чтобы там было по-прежнему безопасно, лидерам на Земле придётся работать вместе», — подытоживает автор.