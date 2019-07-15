WSJ: кому принадлежит Луна — страны спорят о международно-правовом статусе спутника
После высадки первого человека на поверхность Луны возник вопрос о международно-правовом статусе спутника, пишет The Wall Street Journal.
После высадки первого человека на поверхность Луны возник вопрос о международно-правовом статусе спутника, пишет The Wall Street Journal.
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила о том, что первый тур чемпионата страны по футболу нынешнего сезона стал самым посещаемым в истории.
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщила Генеральная прокуратура штата.
Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) 16 июля намерен подать запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для получения разрешения использовать видеоповторы в матчах второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в онлайн-режиме.
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о мяче в ворота его команды в матче с казанским «Рубином», который забил бывший полузащитник красно-зелёных Хвича Кварацхелия.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить в новоизбранном парламенте все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на гол бывшего футболиста команды Хвичи Кварацхелии, который ныне выступает за казанский «Рубин», в ворота железнодорожников в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона планирует завершить развёртывание российских зенитных ракетных систем С-400 к апрелю 2020 года.
Следствие начало проверку в связи с вынужденным возвращением самолёта рейса Казань — Санкт-Петербург в аэропорт вылета, заявили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что одна из пострадавших в результате падения ветки 500-летнего дерева во Дворце шекинских ханов скончалась в больнице.
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нельзя было засчитывать мяч полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота казанского «Рубина» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.
Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
Олимпийский чемпион 1984 года и бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения Крымского моста ракетами «Нептун».
Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутаты Верховной рады Украины, которых изберут в ходе внеочередных выборов 21 июля, должны будут начать работу не позже 9 сентября.
Водолазы нашли тела четырёх мужчин, пропавших во время ЧП на реке Лене в Якутии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по Якутии.
Форвард подмосковных «Химок» американец Джордан Мики стал баскетболистом мадридского «Реала».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова при необходимости оказать помощь союзникам в обеспечении безопасности судов в акваториях Ближнего Востока после инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что его клиент Мохамед Конате перешёл в «Тамбов», и объяснил, почему игрок пропустил матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:2).
Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл десятый этап престижной многодневной гонки «Тур де Франс».
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров намерен обжаловать свой арест по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто обвинил венгерские власти в действиях, расценённых украинской стороной как вмешательство во внутренние дела Украины.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, был ли ему интересен полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко.
Временно исполняющим обязанности начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров.
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Бывший футболист сборной России и самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал победу над ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Министерство иностранных дел России отреагировало на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини к Москве принять меры для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае признания сотрудников Управления государственной охраны виновными в ДТП в Запорожской области они будут привлечены к ответственности.
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся носовой частью с причалом на Дворцовой набережной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Росморречфлота.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала решение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен уйти в отставку «сильным сигналом».
Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над Балтийским морем. Об этом информирует российское Министерство обороны.
Москва примет чемпионат Европы по пляжному регби, который пройдёт 27—28 июля.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду на освобождение руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по итогам слушания по его делу в суде Киева 19 июля.