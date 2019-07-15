WSJ: кому принадлежит Луна — страны спорят о международно-правовом статусе спутника

Через 50 лет после высадки первого человека на Луну так и не была разработана правовая основа использования ресурсов спутника Земли, сообщает The Wall Street Journal. При этом отмечается, что правительства стран по всему миру расходятся во взглядах на статус небесного объекта.

После высадки первого человека на поверхность Луны возник вопрос о международно-правовом статусе спутника, пишет The Wall Street Journal.

Потенциально драгоценные металлы и революционные источники энергии могут принести триллионы долларов. Правительства, инвесторы и государственные компании по всему миру разрабатывают планы по использованию ресурсов Луны.

Разумеется, на пути к этому предстоит преодолеть множество технических проблем, однако решения требует и правовой вопрос, разработкой которого до сих пор занимались довольно ограниченно.

В настоящий момент использование Луны регулирует Договор о космосе 1967 года, участниками которого являются более 100 стран, в том числе США. Согласно договору, страны могут свободно заниматься исследованием Луны, однако не допускаются претензии со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело.

Тем не менее США усложнили вопрос, приняв в 2015 году закон, регулирующий добычу полезных ископаемых на Луне, астероидах и других небесных телах. В соответствии с этим законом, любой гражданин страны, занимающийся коммерческими изысканиями ресурсов на астероидах или других космических телах, вправе «владеть этими ресурсами, транспортировать, пользоваться ими и продавать их».

По мнению американского правительства, закон не противоречит обязанностям страны по договору.

«Договор по космосу действительно определяет, каким образом может осуществляться деятельность по использованию космоса, но не исключает частной собственности на ресурсы, извлечённые из небесного тела», — приводит The Wall Street Journal слова юридического советника Госдепартамента США.

При этом правительства разных стран расходятся во мнении, разрешает ли договор 1967 года частное владение ресурсами Луны.

В настоящий момент, полагает издание, космическую гонку возглавляют США, Китай, ОАЭ и Япония. При этом Арабские Эмираты и Люксембург приняли схожие с американским законы, разрешающие частную добычу ресурсов на небесных телах.

Китай, в свою очередь, официально придерживается позиции равного распределения космических богатств. Однако весьма вероятно, что действия Пекина вступят в противоречие с Договором о космосе, так как появятся государственные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в космосе.

Что касается России, там полагают, что закон 2015 года показал «полное пренебрежение нормами международного права» бывшим президентом Бараком Обамой. В Москве призывают ООН выработать единые для всех правила использования космоса. Тем не менее страна сильно отстаёт от конкурентов, и медленный экономический рост не позволит России наверстать упущенное.

При этом такие страны, как Греция и Бельгия, также осудили действия США, к которым могут присоединиться ещё 15 стран, подписавших в 1979 году Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, к которому не присоединился Вашингтон. Данное соглашение запрещает коммерческое использование лунных ресурсов, объявляя спутник «общим наследием человечества».

Вместе с тем группа учёных, юристов и владельцев частных предприятий порекомендовала ООН выработать законодательство, позволяющее не перераспределять полученные лунные богатства. Однако специалисты призвали организацию одобрить «обмен опытом и технологиями между странами на взаимоприемлемой основе», пишет The Wall Street Journal.