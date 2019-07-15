Daily Mail: Великобритания пыталась стать первой на Луне
Британские учёные планировали обойти США и СССР и первыми высадить человека на Луну, сообщает Daily Mail.
Британские учёные планировали обойти США и СССР и первыми высадить человека на Луну, сообщает Daily Mail.
Предоставление права однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд. Об этом сообщила азербайджанская Госпогранслужба.
Форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов заявил, что целью его команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является победа в чемпионате.
Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал об отношении североамериканских болельщиков к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал об отношениях с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
Из-за пожара в частном доме в подмосковном Жуковском погибли трое детей и две женщины.
Бывший владелец российского футбольного клуба «Сатурн» Олег Шишканов задержан в ходе совместной операции Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, ГУУР МВД и ФСБ.
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как поменялась её жизнь после переезда в Канаду.
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев заявил, что поддерживает инициативу о предоставлении россиянам выходного для диспансеризации.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Отмечается, что встреча может состояться после 22 июля.
Собственник автобуса, опрокинувшегося в Башкирии, заявил, что окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об уходе из команды футболиста Игоря Денисова, который решил завершить карьеру.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.
Омбудсмен Армении Арман Татоян передаст уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой информацию по делу сестёр Хачатурян.
Минтруд разрабатывает проект закона о диспансеризации, который даст право раз в год отпроситься с работы для осмотра у врача, однако это нельзя назвать дополнительным выходным днём для россиян. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на сайте украинского лидера.
Испанский вратарь Икер Касильяс пропустит сезон-2019/20, однако займёт должность в структуре «Порту».
Объём поставок немецких фирм в Россию за 2018 год составил €25,9 млрд, что на €130 млн больше, чем в предыдущем году.
Новичок ФК «Сочи» защитник сборной России Фёдор Кудряшов признался, что не ожидал подобного поворота в своей карьере, однако ни о чём не жалеет.
МВД России опубликовало видео с места задержания в Люберцах участников «сходки» криминальных авторитетов.
Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 17—18 июля совершит визит в Россию, во время которого проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Гафур Рахимов окончательно сложил с себя полномочия президента Международной ассоциации любительского боксa (AIBA).
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю Подольского суда Киева с просьбой обеспечить участие уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в судебном заседании по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге вызвали самый высокий спрос у местных жителей среди всех городов, принимающих игры турнира.
Российский центровой Тимофей Мозгов оценил системы подготовки баскетболистов в России и США.
Российский баскетболист Тимофей Мозгов положительно оценил включение стритбола в программу летних Олимпийских игр.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа. Об этом сообщает РИА Новости.
Следователи задержали водителя пассажирского автобуса, перевернувшегося на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов выразил мнение, что срок проверки подписей кандидатов в депутаты следует увеличить до 15 дней. По его словам, данный шаг позволит в более спокойном режиме осуществлять проверку.
Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин поделился эмоциями после победы национальной команды над США в финале Лиги наций.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 32 человека после «сходки» криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на этой неделе.
Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который перешёл из мадридского «Атлетико», провёл первую тренировку в новой команде.
На Украине сотрудники правоохранительных органов получили более 4000 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жёсткой посадки вертолёта Robinson в Московской области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МАК.
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе за судебным процессом по делу журналиста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Девятый самолёт с компонентами российской ЗРС С-400 прибыл на турецкую авиабазу Мюртед. Об этом сообщило Минобороны Турции.
Пресс-служба московского главка полиции подтвердила задержание нападающего хоккейного «Спартака» Михаила Котляревского сотрудниками ГИБДД за вождение автомобиля с поддельными правами.
В Ростовской области пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*.
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями от победы над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Московской области задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, причастный к похищению и убийству в 2012 году депутата Татьяны Сидоровой. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, подозреваемого по делу о госизмене.
Тренер сборной России по волейболу Роман Яковлев прокомментировал победу национальной команды над США в финале Лиги наций.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 1719 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщили в ЦИК Украины.