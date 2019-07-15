Daily Mail: Великобритания пыталась стать первой на Луне

Найденные недавно документы свидетельствуют о том, что Великобритания пыталась опередить СССР и США в освоении Луны, сообщает Daily Mail. Согласно планам, первый британец должен был ступить на поверхность Луны за год до американца Нила Армстронга.

Британские учёные планировали обойти США и СССР и первыми высадить человека на Луну, сообщает Daily Mail.

Согласно обнаруженным недавно документам, британские инженеры нацелились на спутник Земли в 50-х годах прошлого века. Как отмечает издание, это произошло задолго до знаменитой речи бывшего президента США Джона Кеннеди, в которой он пообещал приложить все усилия, чтобы до конца десятилетия отправить человека на Луну.

Ожидалось, что Великобритании удастся совершить первую посадку в 1962 году, а первый британец должен был ступить на поверхность спутника в 1968 году. Уже к 1970 году британские учёные намеревались построить базу на Луне и провести там семидневную экспедицию.

Благодаря успеху в космической гонке они надеялись завоевать стране международный престиж и нарастить военную мощь.

В случае успеха британский астронавт на год опередил бы американца Нила Армстронга с его «огромным скачком для человечества», который в итоге произошёл 20 июля 1969 года.

Документы были обнаружены на заводе Airbus, который ранее принадлежал компании Havilland Propellers, отвечавшей за отменённый проект баллистической ракеты Blue Streak. Считается, что подобные планы компания построила в связи с окончанием оборонного контракта в поисках альтернативы столь дорогостоящей ракеты.

«Возможно, сейчас в это сложно поверить, но Великобритания действительно была третьей космической державой в то время. У неё были ракеты. К тому времени она на самом деле лидировала на космической сцене наряду с Америкой и Россией. Так что не так сложно подумать, что мы разрабатывали космическую программу», — отметил эксперт Музея науки в Лондоне Даг Миллард.

Проект посадки на Луну с использованием многоступенчатой ​​ракеты разработала группа учёных и философов, в том числе писатель-фантаст Артур Кларк. Предполагалось, что астронавты высадятся на кратере Пиацци-Смит неподалёку от Моря Дождей, в полутора километрах от Моря Спокойствия, где прилунился американский «Аполлон-11».

Доподлинно неизвестно, почему эти планы так и не были претворены в жизнь, однако Миллард полагает, что этому способствовали большие послевоенные расходы, а также создание Национальной службы здравоохранения, пишет Daily Mail.

По словам представителя компании Airbus Джереми Клоуза, эти документы свидетельствуют о том, что даже в 60-х годах прошлого века британцы интересовались опережающими своё время технологиями.