Die Welt: новая «гонка к Луне» угрожает научному исследованию космоса

В мире стартовала новая космическая гонка к Луне, и это плохо для науки, пишет Die Welt. Дело в том, что цель современных проектов — завоевать престиж и продемонстрировать технологическое превосходство, а не исследовать космос. Европейцы же всегда были больше заинтересованы не в том, чтобы пожинать лавры, а изучать, поэтому сейчас им нужно проявить политическую волю, чтобы не утратить свою независимость в этой сфере.

Современное человечество так же беззащитно перед астероидом, как и в своё время были динозавры, пишет Die Welt. Учёные могли бы обеспечить выживание человеческого вида, но для этого пока что не хватает политической воли, финансовых ресурсов и международной кооперации, сетует автор статьи Норберт Лоссау. В ближайшие годы NASA планирует запустить миссию, в рамках которой будет предпринята попытка с помощью космического аппарата изменить траекторию полёта астероида. То, как быстро учёные научатся играть в этот «космический бильярд», конечно же, зависит от денег и политических приоритетов.

Но проблема в том, что в последнее время эти приоритеты стали меняться, продолжает издание. Дональд Трамп объявил о планах по высадке человека на Луну к 2024 году. «К чему такая спешка? Чтобы американцев не опередили китайцы, русские или ещё кто-нибудь», — задаётся вопросами журналист. Многие до сих пор воспринимают космонавтику как всего рода Олимпийские игры. В годы холодной войны американская программа «Аполлон» ставила перед собой цель завоевать престиж и продемонстрировать технологическое превосходство США, а не исследовать Луну.

В случае с беспилотными миссиями на Луну речь также идёт о международной конкуренции. Первые два места в этой «дисциплине» заняли Советский Союз и США, в январе 2019 года Китай занял третье. Неудачную попытку занять четвёртое место предпринял Израиль, но космический корабль «Берешит» разбился о поверхность Луны. Теперь на эту позицию претендует Индия со своим проектом «Чандраян-2».

Нельзя не заметить, что европейцев в списках нет, подчёркивает издание. А всё потому, что «старая добрая Европа» хочет не пожинать лавры, а вести научные исследования. Европа лидирует в изучении астероидов, отдалённых планет, а также Солнца. Европейцы всегда делали акцент на космических проектах, которые помогают в исследовании окружающей среды. Дело в том, что многие параметры глобального потепления можно замерить только с помощью спутников, объясняет автор.

Но на фоне «новой гонки к Луне» внимание и, соответственно, финансирование может бытьперенаправлено на другие проекты, что будет плохо, опасается Лоссау. Взять, к примеру, космический туризм. Уже в следующем десятилетии частные компании собираются начать коммерческие полёты в космос и даже на Луну. Это «пиар-шумиха» или реалистичный сценарий — время покажет.

В сложившихся обстоятельствах Европа должна задаться вопросом, какие приоритеты она ставит перед собой в сфере исследования космоса. Европейцы всегда были голосом разума, выступали за науку и обеспечение выживания человеческого вида. Главный вопрос: «Хотят ли европейцы в будущем обеспечить себе независимый выход в космос?». Европейские ракеты «Ариан» стартуют во Французской Гвиане. Но в международной конкуренции они уступают другим более дешёвым ракетам. К тому же сейчас в основном используются маленькие спутники, а «Арианы» оптимизированы для более тяжёлых грузов. Если Европа хочет сохранить свою независимость в космонавтике, ей нужно проявить политическую волю в вопросе обеспечения независимого выхода в космос, настаивает Лоссау.