Россия, Китай или инопланетяне — Task and Purpose попытался узнать, откуда взялись новые НЛО

В последние годы пилоты ВМС США часто фиксируют появление загадочных объектов в районе активности американских военных кораблей у Восточного побережья США. И хотя многие эксперты уверены, что Россия и Китай не могли создать подобные беспилотники, в ответ на альтернативные теории об инопланетном происхождении устройств военные предпочитают традиционно отмалчиваться, пишет обозреватель Task and Purpose Джефф Шогол.

«Давайте поговорим про НЛО. Сразу проясним, ваш покорный слуга и смиренный рассказчик не носит шапочку из фольги, да и не верит, что правительство США достаточно компетентно, чтобы сохранить доказательства существования инопланетян втайне от американской общественности», — пишет обозреватель Task and Purpose Джефф Шогол.

И тем не менее ряд авторитетных СМИ сообщают о том, что пилоты ВМС США всё чаще докладывают о засечённых неопознанных летающих объектах, и начальство, похоже, воспринимает эти сообщения всерьёз. Как сообщал в апреле Politico, из-за увеличения числа обращений по поводу возможных НЛО военные работают над созданием специальной процедуры по фиксированию подобных инцидентов.

В последний раз американские СМИ писали об увиденном военными НЛО в мае 2019 года. По словам очевидцев, у неизвестных аппаратов не наблюдалось двигателей и следов их работы тоже не наблюдалось на датчиках, зато устройства могли подниматься на высоту до 9 км и летать с гиперзвуковыми скоростями в течение 12 часов среди американских военных кораблей в районе Восточного побережья США.

Сами ВМС строить предположения относительно природы происхождения загадочных объектов отказались. Как заявил представитель заместителя главкома ВМС США по вопросам информационной войны Джозеф Грэдишер, увеличение числа «контактов» с НЛО начиная с 2014 года совпадает с периодом, когда различного рода недорогие дроны и прочие беспилотные устройства получили широкое распространение и стали более доступны.

Однако могут ли это быть какие-нибудь российские или китайские дроны-разведчики большого радиуса действия? ВВС США в этом сомневаются. «Хотя беспилотные технологии получили широкое распространение по всему миру, мы не испытываем опасений, что Китай или Россия могли разработать какие-то устройства большого радиуса действия, о которых нам бы было неизвестно», — заверил представитель ВВС Брайан Льюис.

Отставной генерал-майор Джеймс Посс подчёркивает, что любой дрон, способный проделать путь из России или Китая до Восточного побережья должен быть размером с внушительный американский беспилотник MQ-9 Reaper. К тому же канал связи между аппаратом и точкой управления можно было бы с лёгкостью засечь. «Я бы очень удивился, если бы это оказались российские или китайские беспилотники, которыми управляют с российской или китайской территории», — заявил Посс Task & Purpose.

Как отмечает автор статьи Джефф Шогол, за неимением других предположений он обратился к представителям оборонных ведомств и спросил, могут ли тогда какие-то инопланетные силы шпионить за американской армией. Журналист подчёркивает, что, общаясь с военными про НЛО, следует очень деликатно подбирать тон. Впрочем, по большей части в ответ на свои вопросы Шогол услышал «вежливое молчание» и только в одном случае получил «очень долгий пристальный взгляд».

Журналист напоминает, что в период с 2008-го по 2012 год Разведывательное управление Министерства обороны США расследовало инциденты с НЛО в рамках Передовой программы по идентификации угроз в космическом и воздушном пространстве, которую по примеру одноимённого сериала в СМИ часто называли «Секретными материалами» Пентагона. Тогда эксперты рассмотрели всего 38 сообщений о контактах с неопознанными аппаратами и в итоге пришли к выводу, что эта информация не представляет ценности для управления, и программу свернули.

Но теперь экс-сенатор Гарри Рид считает, что Пентагону следует ещё раз проверить забытые файлы: «Почему бы и нет? По-моему, безрассудно ничего не делать». Именно Рид в своё время способствовал финансированию программы по изучению НЛО. Тем не менее сказать, с чем же столкнулись военные на этот раз, по словам политика, непросто. Неизвестные беспилотники могут двигаться вертикально и горизонтально, прекрасно маневрируя. В то время как лишь один американский истребитель способен развивать скорость 700 миль в час* (≈1126,5 км/ч), по оценкам, недавно увиденный объект двигается со скоростью 3 тыс. мили в час (≈4828 км/ч).

*Так сказано в оригинале (Прим. ИноТВ).