Newsweek: экс-сенатор США призвал Вашингтон не отставать от России и Китая в «гонке за НЛО»

Бывший член сената США от штата Невада Гарри Рид заявил, что Вашингтону необходимо вкладывать средства в изучение НЛО и связанных с ними феноменов, поскольку такие изыскания уже наверняка ведутся в России и Китае, сообщает Newsweek. По данным журнала, Рид ещё на посту сенатора помогал финансировать секретные правительственные программы, занимавшиеся изучением паранормальных явлений. Между тем, недавно обнародованные исследования в рамках одной из этих программ резко раскритиковали американские учёные.

Бывший сенатор от штата Невада и лидер демократического большинства в сенате США Гарри Рид призвал американское правительство продолжить изучение феноменов, связанных с НЛО, сославшись на то, что с Вашингтоном в этом плане уже конкурируют Россия и Китай, сообщает Newsweek.



«Держу пари, что Китай уже тратит какие-то деньги на исследования в этом направлении. И бьюсь об заклад, что и агент КГБ Путин что-то да вкладывает в изучение этих феноменов», — заявил Рид в интервью одному из американских каналов.



Как подчёркивается в материале, в интервью с Ридом была затронута тема засекреченных исследований в области НЛО, о которых сообщала американская пресса в 2017 году. Среди таких проектов, в частности, была и так называемая Программа изучения применения высокотехнологичных аэрокосмических комплексов вооружений (AAWSAP), в рамках которой регистрировались случаи обнаружения неопознанных летающих объектов американскими военными.



По данным Newsweek, в процессе реализации программы Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) заключило контракт стоимостью $10 млн на проведение исследований с компанией Bigelow Aerospace, принадлежащей миллиардеру Роберту Бигелоу — близкому другу Гарри Рида, уже давно занимающемуся изучением НЛО и связанных с ними феноменов.



Как подтвердил сам Рид, в рамках исследования Bigelow Aerospace изучалось в том числе «таинственное ранчо» на северо-востоке штата Юта, когда-то принадлежавшее Бигелоу и получившее прозвище «Ранчо оборотней». Территория ранчо была настоящим «очагом» различного рода паранормальных явлений: в прессе появлялись сообщения о том, что там находили изуродованные трупы коров, видели НЛО и даже замечали «таинственных животных с жёлтыми глазами, неуязвимых для пуль», говорится в статье Newsweek.



Программа исследований Bigelow Aerospace для РУМО также включала 38 научных работ с «нелепыми» заголовками вроде «Варп-двигатель, тёмная энергия и манипуляция дополнительными измерениями» и «Путешествия через червоточины, звёздные врата и отрицательная энергия», пишет Newsweek. Как отмечает обозреватель журнала, авторами исследований стали сотрудники Bigelow Aerospace, связанные с научно исследовательской группой EarthTech International, основанной Хэлом Путхоффом — американском физике, получившем печальную славу за продвижение псевдонауки; в частности, Путхофф положительно отзывался об израильском «экстрасенсе-мошеннике» Ури Геллере и выступал в защиту сайентологии.



Уже ставшие достоянием общественности исследования в рамках AAWSAP, соответственно, были восприняты критически, продолжает автор. «Это просто обрывки теоретической физики, которые выставляются так, будто они имеют какое-то применение в реальном мире, хотя они его не имеют, — комментировал работы физик-теоретик Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл. — Это не безумные фантазии, не заявления какого-нибудь индийского гуру о том, что мы можем отрываться от земли, используя силу духа — физика там настоящая. Но связать эту физику с инженерным делом в ближайшем будущем не выйдет, если вообще когда-нибудь выйдет».



Впрочем, Гарри Рид в своём интервью заявил, что дальнейшие исследования в области НЛО оправданны и отметил, что, по его мнению, у правительства США уже есть «разные свидетельства» существования неопознанных летающих объектов и вне рамок исследований, которые он помогал финансировать. «До меня доходили такие слухи», — заявил он.