Стадион «Крестовский» в Петербурге превратился в НЛО, сообщает N-TV. Издание опубликовало найденную в соцсетях фотографию стадиона, на котором летом этого года должны пройти игры чемпионата мира по футболу. На этом снимке спортивная арена действительно выглядит, как летающая тарелка, парящая над землёй. К сожалению, летом, во время проведения соревнований, таких кадров будет уже не сделать, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

Это изображение похоже на иллюстрацию где-то между научной фантастикой и мультфильмами Уолта Диснея, отмечает автор статьи Катрин Шайб, комментируя снимок, сделанный россиянином Александром Лубянченко.

На этом снимке запечатлён стадион «Крестовский», расположенный на одноимённом острове в Петербурге, на Балтийском море, поясняет издание. Как сообщается в статье, автор фотографии родился в Москве, однако проживает в Петербурге и получил работу, которая напоминает что-то сказочное: он должен следить за тем, чтобы исправно работали бессчётные фонтаны города.

Александру Лубянченко удалось сделать снимок, на котором стадион выглядит, как парящее блюдце — то есть, как говорят в России, «как летающая тарелка». По замечанию корреспондента N-TV, россияне в принципе тяготеют к крупным размерам. Как бы то ни было, фотография создаёт полную иллюзию, что стадион висит в воздухе, не касаясь земли, продолжает журналист.

При этом автор статьи с сожалением отмечает, что летом, когда на стадионе, среди прочих, встретятся команды из Бразилии и Аргентины, таких волшебных кадров будет уже не сделать. Тем не менее футбольный клуб «Зенит» в Петербурге, обычно проводящий домашние игры на этом «стадионе-НЛО», отреагировал незамедлительно, выложив в Twitter изображение «летающей тарелки» стадиона в небе с подписью I want to believe («Я хочу верить». — ИноТВ).