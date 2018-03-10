Telegraph: если Англия объявит бойкот России, она рискует не попасть и на ЧМ-2022

В случае бойкота Лондоном ЧМ-2018 в связи с покушением на жизнь российского шпиона Сергея Скрипаля Англия может быть отстранена от чемпионата мира 2022 года, сообщает The Daily Telegraph. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не делал заявлений относительно бойкота футбольных соревнований, однако другие члены британского парламента стремятся добиться «полного отказа» от участия в этом спортивном событии, добавляет издание.

Англия может не принять участие в чемпионате мира по футболу 2022 года в случае, если она подвергнет бойкоту чемпионат этого года в связи с попыткой убийства российского шпиона в Солсбери, сообщает журналист The Daily Telegraph Бен Рамсби. Британские власти могут обязать тренера сборной Англии Гарета Саутгейта отказаться от участия в чемпионате, если будет установлено, что «Владимир Путин стоит за попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери».

Бойкот будет означать нарушение правил ФИФА, которые предписывают, что «все сборные должны принять участие во всех матчах до вылета из соревнований». Согласно шестой статье правил ФИФА, сборная, которая откажется от игр, может столкнуться с санкциями, «включая исключение из предстоящих соревнований ФИФА».

Также правила оговаривают, что сборная, отказывающаяся от игр не позднее 30 дней до начала чемпионата, должна выплатить штраф в размере £190 513, а в случае, если это произойдёт позднее, чем за 30 дней, этот штраф удвоится. В свою очередь, ФИФА отказалась давать комментарии о возможном дипломатическом кризисе между Великобританией и Россией и его влиянии на участие Англии в чемпионате мира.

Министр иностранных дел Борис Джонсон поднял тему бойкота во вторник. Хотя источники, близкие к британскому МИД, утверждали, что он говорил о чиновниках, а не о Саутгейте и его игроках, другие члены британского парламента стремятся оказать давление на правительство с целью полного отказа от игр. По словам эксперта по безопасности и спецслужбам Энтони Глиза, Англия будет находиться в «опасном положении», если Великобритания не подвергнет бойкоту ЧМ-2018. Подобный случай будет беспрецедентным, если не считать исключения Югославии из чемпионата Европы в 1992 году, резюмирует автор The Daily Telegraph.