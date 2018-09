NYTimes: Саудовская Аравия отправляет футболистов в Испанию готовиться к ЧМ-2018

Саудовская Аравия сыграет с Россией свой первый матч чемпионата мира 2018 года, и королевство решило качественно повысить уровень игры своей сборной. Для этого девять саудовских игроков будут тренироваться в Испании, передаёт The New York Times. Газета также сообщает о намерении Саудовской Аравии открыть футбольную академию с помощью испанских тренеров.

В рамках зимнего трансферного окна этого года Саудовская Аравия направила девять своих футболистов в различные команды испанского чемпионата по футболу в качестве части многолетней маркетинговой стратегии саудовской футбольной федерации и Ла Лиги, передаёт The New York Times.



По словам представителей обеих сторон, они преследуют долгосрочную цель развития и продвижения футбола, а также улучшения уровня игры сборной команды Саудовской Аравии в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.



В октябре прошлого года генеральное спортивное управление Саудовской Аравии объявило о начале футбольного эксперимента. Во-первых, страна решила показать своих игроков, большинство из которых играют в клубах Саудовской Аравии, всему миру, а во-вторых, повысить уровень их игры.



Кроме того, ожидается, что ряд испанских тренеров, имена которых не называются, позже отправятся во второй по величине город страны Джидда, чтобы помочь в создании там футбольной академии.



Издание отмечает, что чемпионат этого года не станет первым в истории страны. В 1994 году Саудовская Аравия стала первой ближневосточной страной, которой удалось выйти из группы. Однако чемпионат мира в России станет первым с 2006 года, в рамках которого Саудовской Аравии удалось пройти квалификацию.



Первый матч сборная команда королевства проведёт с Россией на стадионе «Лужники» в Москве, и Саудовская Аравия любой ценой старается избежать повторения опыта чемпионата мира по футболу 2002 года, когда её сборная уступила национальной команде из Германии со счётом 8:0, сообщает The New York Times.