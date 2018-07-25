Independent: на Луне однажды могла существовать жизнь

Как предполагают учёные, во время пика вулканической активности, который произошёл 3,5 млрд. лет назад, на Луне могли образоваться условия для поддержания простых форм жизни. В то время из лунных недр в атмосферу часто выбрасывалось большое количество горячих газов, в том числе и водяного пара. На поверхности эти газы могли преобразоваться в жидкую воду, а также создать атмосферу, пригодную для существования этой воды на спутнике.

«Луна могла однажды быть домом для пришельцев», — утверждает The Independent, ссылаясь на данные учёных, которые предположили, что внеземная жизнь могла пробиться к нашему ближайшему соседу после метеоритного удара. В тот момент атмосфера Луны была более пригодна для жизни, чем сейчас, и на ней — хоть и недолго — могла поддерживаться жизнь.

К такому выводу пришли двое старших планетологов, которые обнаружили, что на Луне могли быть условия для поддержания простых форм жизни. По словам учёных, такие условия появились во время пика вулканической активности, который произошёл 3,5 млрд. лет назад.

В то время из лунных недр в атмосферу часто выбрасывалось большое количество горячих газов, в том числе и водяного пара. На поверхности эти газы могли преобразоваться в жидкую воду, а также создать атмосферу, пригодную для существования этой воды на спутнике, сообщает издание.

«Если на молодой Луне на протяжении достаточно длительного периода существовали вода и особая атмосфера, то, по нашему мнению, её поверхность была по крайней мере временно пригодна для жизни», — отметил астробиолог Вашингтонского государственного университета Дирк Шульц-Макух, работавший вместе с профессором планетарных наук и астробиологии Лондонского университета Йеном Кроуфордом.

Считается, что Луна была окружена магнитным полем, которое защищало формы жизни на спутнике от «смертельного солнечного ветра», утверждает британское издание.

Первые формы жизни на Земле появились около 3,5-3,8 млрд. лет назад в виде цианобактерий. В то время солнечная система была жестоким местом, которое было подвержено частым метеоритным ударам, поэтому, как предполагают ученые, определённые формы жизни могли быть занесены на Луну во время одного из таких ударов.

«Кажется очень вероятным, что в те времена Луна могла быть обитаемой. Пока её поверхность не стала сухой и мертвой, в водоёмах могли жить микробактерии», — отметил Шульц-Макух.

Теперь учёные надеются, что это предположение заставит НАСА и другие космические агентства принять «агрессивную будущую программу по исследованиям луны», пишет The Independent.

Комментарии на сайте The Independent:

MartinBrown: Госпожа Мэй всё ещё там живёт!

MissionIncredible: В этой статье слишком много «возможно» и «вероятно».

Bobolink: Теперь они живут в Вестминстерском дворце…

Danleno1949: Они свалили после того, как не смогли найти сыр.