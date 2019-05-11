Fox News: «истина где-то рядом» — Пентагон продолжает тайно наблюдать за НЛО

Подобно «Секретным материалам», ещё не так давно в США действовала программа, в рамках которой проводилась проверка сообщений о контактах с НЛО и даже собирались улики, передаёт Fox News. И хотя сегодня эту программу свернули, американские военные продолжают наблюдать за, как они это называют, «необъяснимыми воздушными явлениями», которые, по их словам, фиксируются по несколько раз в месяц.

Многие люди верят, что на других планетах может быть жизнь. Оказывается, многие из этих людей работают в американском правительстве, которое, как мы теперь узнали, втайне на протяжении многих лет тратило миллионы на программу, занимающуюся проверкой сообщений об НЛО.

Так что же им удалось выяснить и действует ли ещё эта программа? Я попросил ведущего Fox News Бретта Ларсона изучить для нас этот вопрос, и сегодня он расскажет нам, что он узнал. Здравствуй, Бретт.

БРЕТТ ЛАРСОН, ведущий Fox News Headlines 24/7: Здравствуй, Такер! Да, ранее мы бесстрашно сообщали о предыдущих случаях якобы контактов с НЛО, которые военные ещё называют «необъяснимыми воздушными явлениями» и которые были подробно описаны пилотами военно-морской авиации и другими военнослужащими.

Но особый интерес мировой общественности Пентагон вызвал, когда опубликовал ряд рассекреченных документов, которые ясно дали понять, что правительство следит за небом и, вполне вероятно, НЛО к нам несколько ближе, чем кто-либо мог ожидать. Среди прочих файлов числилось и теперь уже достаточно известное видео от 2017 года, на котором был явно запечатлён некий летающий объект, к которому, если честно, нельзя применить никакие известные мне физические законы и который по своему виду не похож ни на один воздушный аппарат за пределами научной фантастики.

Но во всей этой истории произошёл ещё более интересный поворот. Оказывается, бывший сенатор США от штата Невада Гарри Рид организовал целое расследование стоимостью в кучу миллионов долларов в отношении документов Пентагона об НЛО. В рамках расследования даже была создана должность реального Фокса Малдера*, задача которого заключалась не только в занесении в особый каталог той части документов, которые касались сообщений о контактах с НЛО, но и в сборе реальных обломков. Вообще они наняли специальную компанию, чтобы та оборудовала какие-то помещения в Лас-Вегасе под места для хранения металлических сплавов и других материалов, которые якобы были собраны в локациях, где происходили необъяснимые явления.

Люди, пережившие контакт, проходили проверки, которые должны были показать, есть ли какие-то изменения в их организме. Военнослужащие давали показания относительно того, что они видели. И да, из видео 2017 года, отснятого в районе Тихого океана, мы знаем, что именно некоторые из них видели. Тогда загадочное явление подтвердили сразу несколько военнослужащих, среди которых были пилоты и инженеры, работающие с радиолокационной техникой.

И хотя программу, в рамках которой создавался каталог и позднее предполагалось, что результаты будут раскрыты общественности, закрыли, отслеживание НЛО военными не прекратилось. В сущности они будут продолжать эту работу по одной простой причине: военным нужно знать, кто за всем этим стоит и каковы их намерения. К сожалению, это говорит о том, что нам с вами скорее всего так и не представится возможность взглянуть на все эти подробные отчёты, поразительные видео… Как описал один из пилотов то, что он увидел из иллюминатора, это действительно какие-то невиданные технологии.

Но вся информация, которую они собирают, может просто свестись к какому-нибудь графику, на котором будет обозначен рост числа зафиксированных контактов в месте их базирования. А мы все пока ждём, когда же эти документы будут рассекречены. Я хочу знать, что это за явления, и хочу экскурсию по складу, где хранятся все эти металлические сплавы! Ведь это нечто невероятное, скажу я вам.

И они же утверждают, что фиксируют несколько контактов в месяц. За месяц!

БРЕТТ ЛАРСОН: Да, это же не раз в год. Так-то это можно принять за какую-нибудь падающую звезду. Но тут контакты происходят действительно часто.

Именно. Это вам не какой-нибудь перебравший мужик из Нью-Гэмпшира, что-то увидевший в поле.

БРЕТТ ЛАРСОН: Нет-нет. Речь идёт о прекрасно подготовленных пилотах и военнослужащих.

Да, эти ребята возят с собой ядерные боеголовки, так что, пожалуй, они предпочитают оставаться трезвыми.

БРЕТТ ЛАРСОН: Точно. Будем надеяться, что они знают, за чем наблюдают. А я хочу знать, что вообще такое они там видят!

Я тоже. Бретт Ларсон. Большое спасибо.

БРЕТТ ЛАРСОН: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 06 мая 2019 года.

* Фокс Малдер — один из главных героев популярного американского научно-фантастического сериала 90-х годов «Секретные материалы» (The X-Files) (прим. ИноТВ).