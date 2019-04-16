Foreign Policy: без участия женщин мир не спасти от ядерного апокалипсиса

В ядерной сфере всё ещё работает слишком мало женщин, пишет в своей статье для Foreign Policy американская журналистка Занти Шарфф. По её словам, устранение этой диспропорции, которая повышает вероятность глобального конфликта, поможет сделать мир и США безопаснее.

Спустя почти 30 лет после окончания холодной войны «ядерный апокалипсис» остаётся величайшей угрозой глобальной безопасности. Девять стран мира обладают порядка 15 тыс. единиц ядерного оружия. Даже одной такой боеголовки достаточно для уничтожения крупного города. Глубокое охлаждение российско-американских отношений вызывает особое беспокойство о возможном развитии такого сценария, пишет в своей статье для Foreign Policy Занти Шарфф, основательница и исполнительный директор журналистского проекта Fuller Project.

Тем не менее, по её словам, несмотря на первостепенную важность уверенной и стабильной ядерной политики для безопасности США и мира, один из очевидных путей к её совершенствованию полностью игнорируется, а именно: увеличение числа женщин в этой сфере. Исследования показывают, что при полном отсутствии женского участия в этих вопросах вероятность рискованного поведения возрастает, возможность заключения соглашений понижается, а инновационные идеи остаются неуслышанными.

Исследование Королевского научного общества Британии демонстрирует, что в смоделированных сценариях военных учений мужчины с большей долей вероятности действуют самоувереннее женщин, что указывает на преимущество обеспечения полного женского представительства на важных политических постах. Согласно всё тому же документу, чрезмерная уверенность может привести к решению атаковать предполагаемого противника, отмечает автор статьи.

«Исследования в области миротворчества также говорят нам о том, что двусторонние ядерные соглашения, а также такие глобальные обязательства, как Договор о нераспространении ядерного оружия, будут более эффективными с участием женщин. Когда группы гражданского общества, в том числе женские организации, участвуют в мирных переговорах, у соглашений на 64 процента меньше шансов на провал», — утверждает Шарфф.

Но при этом женщины представляют только четверть делегатов на международных переговорах

по нераспространению ядерного оружия. Между тем, если верить исследованиям, преодоление 30%-ного порога достаточно для изменения динамики и получения лучшего результата.

Когда аналитический центр New America опросил 23 высокопоставленных американских женщин-политиков об их опыте в ядерной области, они отвергли идею, что их коллеги-мужчины более воинственны. Вместе с тем, по их словам, когда представительницы прекрасного пола участвовали в политических дискуссиях, то сотрудничество ценилось выше конкуренции, а инновации приветствовались.

В действительности женщины играли заметную роль в ядерной безопасности и формировании политики, начиная с 1950-х годов, когда, согласно New America, они составляли 20% специалистов в ЦРУ. И некоторые женщины хорошо известны благодаря своему вкладу в этой сфере. Например, бывший заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Венди Шерман, которая была награждена медалью национальной безопасности президентом Бараком Обамой за её ведущую работу по достижению соглашения, ограничившего ядерную активность Ирана, обращает внимание автор статьи.

Тем не менее женщины продолжают занимать относительно мало руководящих постов в разработке политики США в ядерной области, о чём свидетельствуют данные New America. В период с 1970-го по 2019 год только 11 из 68 человек, которые занимали высокие должности в Государственном департаменте, были женщинами, только 5 из 36 работали в Министерстве энергетики, и 5 из 63 — в Министерстве обороны, подчёркивает Шарфф.

Возможно, эта диспропорция отчасти обусловлена тем фактом, что мужчины всегда господствовали в материалах СМИ о ядерной сфере, «что препятствовало участию и лидерству женщин». Так, в 20 недавних статьях The New York Times, которые включают в себя слово «ядерный», только 8% людей, упомянутых в качестве источников или тем, были женщинами.

В статье для Inkstick, которая стала популярной среди сообщества по ядерной безопасности, Мэтт Корда написал, что отсутствие расового и гендерного разнообразия на местах также отталкивает молодых специалистов: «Организации, занимающиеся ядерной политикой, как правило, слишком белые, чрезмерно представлены мужчинами, слишком элитарны и слишком зависимы от устаревшего мышления; классовые и социально-экономические различия редко признаются».

По мнению Шарфф, журналисты, которые всё ещё руководствуются половыми предрассудками, также должны переосмыслить практику освещения вопросов ядерной безопасности. Согласно исследованию, проведённому Университетом Иллинойса, когда журналисты-мужчины в округе Колумбия отвечают коллегам в Twitter, в 91,5% случаев они общаются с журналистами-мужчинами.

«Все эти изменения оправданы не только с точки зрения социальной справедливости, но и как нечто гораздо большее. Ядерная безопасность — это область с самыми высокими ставками. Мир не может позволить себе задвигать инновации и талант», — заключает Занти Шарфф.