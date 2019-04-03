Американский генерал о «российской угрозе»: возможность уничтожить Америку у них есть

В своём выступлении в конгрессе начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли предупредил, что угроза со стороны Китая и России растёт, пишет The Washington Times. При этом, по мнению генерала, Россия по-прежнему представляет экзистенциальную угрозу для США, так как она остаётся единственной державой, способной уничтожить Америку ядерным ударом.
Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли предупредил, что «угроза» со стороны Китая и России растёт. В своём выступлении перед комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей он сообщил, что «международный порядок и, следовательно, интересы США находятся под всё возрастающим и опасным давлением», пишет The Washington Times.
«Китай представляет серьёзную угрозу Соединённым Штатам», — добавил Милли, назвав Пекин «ревизионистской державой, пытающейся снизить влияние США».
Кроме того, генерал предупредил о росте «угрозы» российского влияния, причём не только в западном полушарии, но и по всему миру. При этом, по его словам, ситуация осложняется значительным ядерным потенциалом Москвы.
«Россия остаётся единственной текущей экзистенциальной угрозой Соединённым Штатам, — подчеркнул Милли. — Она, по моему мнению, будет вести всё более авантюрную политику и идти на более крупный риск в краткосрочной перспективе».
«Из-за их ядерного потенциала они остаются единственной державой на планете, которая способна — я не говорю, что они так и поступят, — уничтожить Соединённые Штаты Америки», — отметил он.
Подобное предупреждение вписывается в рамки текущей стратегии Пентагона, который пришёл к выводу, что США должны начать уделять больше внимание не борьбе с терроризмом, а противостоянию с такими соперничающими державами, как Китай и Россия, отмечает издание.
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