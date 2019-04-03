Американский генерал о «российской угрозе»: возможность уничтожить Америку у них есть

23:08 Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву одним из своих кумиров Фигуристка из ОАЭ Захра Лари рассказала о том, кто является её кумиром.

23:06 На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.

22:57 Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.

22:53 Сёмин считает, что нужно было назначить пенальти в ворота «Ростова» в 1/2 финала КР Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что судье стоило назначить пенальти в эпизоде с полузащитником команды Антоном Миранчуком в первом матче полуфинала Кубка России по футболу с «Ростовом».

22:49 В результате пожара на юго-востоке Москвы погиб человек В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на юго-востоке столицы в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб человек, ещё один пострадал.

22:40 Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей, отработав вместе с истребителями-перехватчиками МиГ-31 дозаправку топливом в воздухе.

22:32 Представитель НТВ заявил, что Норкин находится на больничном Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин в настоящее время находится на больничном, сообщил представитель телеканала НТВ.

22:31 Адвокат заявил, что Мамаев не получает штрафы от «Краснодара» за неисполнение условий контракта Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева заявил, что футболист не получает штрафы в связи с неисполнением трудового соглашения.

22:19 UpGuard: 540 млн записей о пользователях Facebook были в открытом доступе Специалисты по кибербезопасности из компании UpGuard сообщили о попадании более 540 млн записей о пользователях соцсети Facebook в открытый доступ.

22:15 «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, победив «Хайденхайм» со счётом 5:4 Мюнхенская «Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу.

22:07 Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России Представитель американского актёра шведского происхождения Дольфа Лундгрена опроверг сообщения о намерении артиста принять участие в съёмках картины в Крыму, а также его планах пройти в колонне «Бессмертного полка» с российским лидером Владимиром Путиным.

22:00 Посольство проверяет сообщения о смерти россиянина от ранений в Лондоне Российское посольство в Британии проверяет сообщения о смерти, предположительно, россиянина от ножевого ранения, инцидент произошёл 28 марта в Лондоне.

21:59 СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии финала Западной конференции КХЛ Петербургский СКА взял верх над московским ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:55 Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.

21:53 В партии Порошенко считают, что лидер не согласится на дебаты с Зеленским на стадионе Депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова в эфире «Громадське» высказала мнение, что президент Украины не согласится принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

21:47 Пенс: США открыты для диалога с Россией по ДРСМД Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США по-прежнему открыты для диалога с Россией по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

21:38 Арбитр назначил пенальти в матче «Локомотив» — «Ростов» после использования VAR Главный судья первого матча полуфинала Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и «Ростовом» Кирилл Левников назначил пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

21:35 Захарова иронично оценила слова Порошенко о возможных переговорах с Россией Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко относительно вероятных переговоров с Москвой.

21:31 Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

21:27 США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400 Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.

21:26 «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче полуфинала Кубка России Московский «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу.

21:18 Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

21:15 Пенс призвал Германию увеличить траты на оборону НАТО Вице-президент США Майк Пенс призвал Германию усилить финансовую помощь в области обороноспособности НАТО. Об этом сообщает AFP.

21:02 Советник Зеленского рассказала о проевропейском курсе кандидата Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявила, что он «ни в коем случае не пророссийский кандидат».

20:59 В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных Активист Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в московском парке «Сокольники» состоится митинг в поддержку полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.

20:55 В Британии младший министр по брекситу ушёл в отставку В Великобритании младший министр по брекситу Крис Хитон-Харрис подал в отставку в связи с затянувшимся процессом выхода страны из ЕС из-за нежелания премьера Терезы Мэй покидать блок без сделки.

20:52 МИД оценил заявления постпреда США при НАТО по Керченскому проливу Заместитель главы МИД России Григорий Карасин в интервью ТАСС отметил, что заявления НАТО по Керченскому проливу звучат как подыгрывание милитаристским лозунгам президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов.

20:42 Мэй и Корбин провели переговоры по брекситу Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии страны Джереми Корбин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы брексита.

20:36 Адвокат брата Кокорина считает незаконным решение суда о продлении ареста Адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Вячеслав Барик прокомментировал решение суда о продлении ареста до 25 сентября.

20:33 СМИ опубликовали фотографии строительства атомного реактора в Эр-Рияде Агентство Bloomberg опубликовало спутниковые фотографии, на которых, как утверждается, изображено строительство первого ядерного реактора в королевстве.

20:22 Первый тренер Мамаева отреагировал на продление ареста футболиста Владимир Волчек, первый тренер полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировал на продление ареста футболиста до 25 сентября.

20:13 Россия и Венесуэла подчеркнули необходимость невмешательства в дела Каракаса Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе консультаций с коллегой из Венесуэлы Феликсом Пласенсией обсудил актуальные вопросы повестки дня, а также сотрудничество Москвы и Каракаса в международных организациях.

20:10 Жена Мамаева: мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана призналась, что для неё уже не имеет значения дата следующего заседания суда.

20:08 В Москве открылся Международный фестиваль документального кино ДОКер В среду в московском кинотеатре «Октябрь» состоялось открытие пятого Международного фестиваля документального кино ДОКер. Работа кинофорума продлится до 8 апреля.

20:01 Вершинин обратил внимание комиссара СЕ на неонацизм в странах Европы Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин обратил внимание комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на систематические нарушениям прав человека на Украине.

19:56 Жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала решение суда продлить арест мужа до 25 сентября.

19:49 Мадуро заявил о восстановлении электроснабжения Венесуэлы Власти Венесуэлы восстановили электро- и водоснабжение, заявил президент страны Николас Мадуро.

19:43 Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в дебатах с действующим лидером Петром Порошенко.

19:42 Жена Кокорина эмоционально отреагировала на продление ареста мужа до 25 сентября Жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья сказала, что чувствует после решения суда о продлении ареста мужа до 25 сентября.

19:31 Кокорин и Мамаев встретили решение о продлении ареста с улыбкой Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с улыбкой встретили решение суда о продлении своего ареста на полгода.

19:21 Система VAR впервые была использована в российском футболе Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые применена в матче под эгидой Российского футбольного союза.

19:18 Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая Президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина королём Китая, а также рассказал, что находится в хороших отношениях с главой КНР.

19:13 Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября Пресненский суд Москвы продлил арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина до 25 сентября.

19:06 Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) начал расследование в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне возглавляющего «Дорадос».

19:01 Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne, опубликованные на сайте центра «Социальный мониторинг».

18:59 «Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу Екатеринбургский «Урал» на своём поле взял верх над тульским «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу.

18:53 «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ «Оренбург» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в перенесённом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:52 Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию У НАТО нет намерения изолировать Россию, однако альянс всегда готов принять меры по противодействию Москве, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

18:49 Спортсменка из ОАЭ объяснила, что побудило её заняться фигурным катанием Захра Лари, представлявшая ОАЭ на зимней Универсиаде в Красноярске, рассказала о том, что повлияло на её выбор в пользу фигурного катания.