Washington Times Оригинал

Американский генерал о «российской угрозе»: возможность уничтожить Америку у них есть

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В своём выступлении в конгрессе начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли предупредил, что угроза со стороны Китая и России растёт, пишет The Washington Times. При этом, по мнению генерала, Россия по-прежнему представляет экзистенциальную угрозу для США, так как она остаётся единственной державой, способной уничтожить Америку ядерным ударом.
Американский генерал о «российской угрозе»: возможность уничтожить Америку у них есть
Reuters

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли предупредил, что «угроза» со стороны Китая и России растёт. В своём выступлении перед комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей он сообщил, что «международный порядок и, следовательно, интересы США находятся под всё возрастающим и опасным давлением», пишет The Washington Times.

«Китай представляет серьёзную угрозу Соединённым Штатам», — добавил Милли, назвав Пекин «ревизионистской державой, пытающейся снизить влияние США».

Кроме того, генерал предупредил о росте «угрозы» российского влияния, причём не только в западном полушарии, но и по всему миру. При этом, по его словам, ситуация осложняется значительным ядерным потенциалом Москвы.

«Россия остаётся единственной текущей экзистенциальной угрозой Соединённым Штатам, — подчеркнул Милли. — Она, по моему мнению, будет вести всё более авантюрную политику и идти на более крупный риск в краткосрочной перспективе».

«Из-за их ядерного потенциала они остаются единственной державой на планете, которая способна — я не говорю, что они так и поступят, — уничтожить Соединённые Штаты Америки», — отметил он.

Подобное предупреждение вписывается в рамки текущей стратегии Пентагона, который пришёл к выводу, что США должны начать уделять больше внимание не борьбе с терроризмом, а противостоянию с такими соперничающими державами, как Китай и Россия, отмечает издание.

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