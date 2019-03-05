WSJ: Россия не станет втягиваться в гонку вооружений с США — бюджеты не сопоставимы

Формальный выход России из Договора РСМД вряд ли спровоцирует новую гонку вооружений, учитывая несопоставимость американского и российского военных бюджетов, считает The Wall Street Journal. Как пишет издание, одна из причин нежелания Вашингтона следовать предписаниям ДРСМД была связана с растущим ядерным арсеналом КНР. Поэтому, даже в условиях разрыва договора, США могут предоставить России гарантии безопасности с помощью соглашения о неразмещении ядерных ракет.
В минувший понедельник Владимир Путин подписал указ, освобождающий Россию от обязательств по Договору РСМД, запрещавшему иметь на вооружении, производить и испытывать ядерные ракеты средней и меньшей дальности, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение было принято после того, как США заявили, что больше не будут придерживаться условий договора. Как пишет издание, Путин «пригрозил», что Россия нацелится на американскую территорию, американские военные базы и командные центры, в случае если США будут развёртывать любые типы ракет средней и меньшей дальности.
В официальном заявлении Кремль отверг обвинения американской стороны в том, что Россия нарушила условия договора, испытав ракеты класса 9М729.
Издание информирует, что раннее российское министерство сообщало о ведущихся разработках новых ракетных систем, в том числе сверхзвуковых ракет высокой дальности. При этом, по мнению The Wall Street Journal, Россия вряд ли будет втягиваться в гонку вооружений, учитывая, что военный бюджет США значительно выше российского.
Как отмечает издание, для предотвращения гонки вооружений стороны могут использовать соглашение о неразвёртывании ядерного оружия. Подобное соглашение позволило бы США, с одной стороны, предоставить России гарантии безопасности, а с другой — размещать вооружения ближе к территории Китая. The Wall Street Journal напоминает, что решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД было в том числе связано с наличием у Китая большого количества ядерных ракет с дальностью, превышавшей требования ДРСМД.
Издание напоминает, что США и СССР подписали ДРСМД в 1987 году. Всего в рамках договора было уничтожено почти 2,7 тыс. российских и американских ядерных ракет.
Зампред комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление представителей Госдепа о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями на определённых условиях.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал невызов защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную футбольную команду Украины на ближайшие матчи квалификации к Евро-2020.
Задержанный в Греции по запросу Украины российский предприниматель Евгений Калинин написал письмо, в котором заявил, что действия Афин являются незаконными. Он также отметил, что власти страны «захватили его в заложники» в интересах Киева.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление Госдепа о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями на определённых условиях.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с RT прокомментировал инициативу Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции об установке минимальной цены на пиво в России.
Китайская торговая интернет-площадка AliExpress во вторник, 5 марта, начнёт продавать автомобили в России. Первым партнёром нового проекта станет компания Chery, передаёт издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя площадки.
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, ныне генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» Яри Курри порассуждал о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала объяснение, почему была засчитана шайба игрока петербургского СКА Давида Рундблада в ворота московского «Спартака» в овертайме четвёртого матча первого раунда серии плей-офф.
Соединённые Штаты готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но на определённых условиях. Об этом заявили в Госдепе, комментируя подписание российским президентом Владимиром Путиным указа о приостановке Договора РСМД.
Среди всех регионов России больше всего вина в январе 2019 года выпили в Ненецком автономном округе (0,65 л на душу населения). Об этом свидетельствуют данные Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), основанные на информации ЕГАИС. С материалами ознакомился RT.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.