WSJ: Россия не станет втягиваться в гонку вооружений с США — бюджеты не сопоставимы

Формальный выход России из Договора РСМД вряд ли спровоцирует новую гонку вооружений, учитывая несопоставимость американского и российского военных бюджетов, считает The Wall Street Journal. Как пишет издание, одна из причин нежелания Вашингтона следовать предписаниям ДРСМД была связана с растущим ядерным арсеналом КНР. Поэтому, даже в условиях разрыва договора, США могут предоставить России гарантии безопасности с помощью соглашения о неразмещении ядерных ракет.

В минувший понедельник Владимир Путин подписал указ, освобождающий Россию от обязательств по Договору РСМД, запрещавшему иметь на вооружении, производить и испытывать ядерные ракеты средней и меньшей дальности, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение было принято после того, как США заявили, что больше не будут придерживаться условий договора. Как пишет издание, Путин «пригрозил», что Россия нацелится на американскую территорию, американские военные базы и командные центры, в случае если США будут развёртывать любые типы ракет средней и меньшей дальности.

В официальном заявлении Кремль отверг обвинения американской стороны в том, что Россия нарушила условия договора, испытав ракеты класса 9М729.

Издание информирует, что раннее российское министерство сообщало о ведущихся разработках новых ракетных систем, в том числе сверхзвуковых ракет высокой дальности. При этом, по мнению The Wall Street Journal, Россия вряд ли будет втягиваться в гонку вооружений, учитывая, что военный бюджет США значительно выше российского.

Как отмечает издание, для предотвращения гонки вооружений стороны могут использовать соглашение о неразвёртывании ядерного оружия. Подобное соглашение позволило бы США, с одной стороны, предоставить России гарантии безопасности, а с другой — размещать вооружения ближе к территории Китая. The Wall Street Journal напоминает, что решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД было в том числе связано с наличием у Китая большого количества ядерных ракет с дальностью, превышавшей требования ДРСМД.

Издание напоминает, что США и СССР подписали ДРСМД в 1987 году. Всего в рамках договора было уничтожено почти 2,7 тыс. российских и американских ядерных ракет.