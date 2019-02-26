Турецкий эксперт об отказе от ДРСМД: это будет посерьёзнее холодной войны

Ликвидация ДРСМД может привести к полному коллапсу нынешней парадигмы, основанной на разоружении и контроле за вооружениями, рассказал профессор стамбульского университета МЭФ Мустафа Кибароглу в своём интервью для Hürriyet Daily News. По словам профессора, кризис вокруг договора был вызван, в том числе, недовольством России, связанным с тем, что США и НАТО пренебрегали её точкой зрения. Если помимо коллапса ДРСМД, не будет продлён истекающий в 2021 году договор СНВ-3, то мир рискует скатиться в эру, ещё более опасную, чем холодная война.

Разрушение режима контроля за вооружениями может положить начало эре более опасной, чем холодная война, заявил профессор Мустафа Кибароглу из стамбульского университета МЭФ в своём интервью для Hürriyet Daily News.

Кибароглу отметил, что США и Россия пока не заняли окончательной позиции в своём споре вокруг договора РСМД, однако, скорее всего, уже начинается фаза необратимых изменений в общей парадигме. По мнению профессора, следующие полгода будут ключевыми: кажется, что ни Москва, ни Вашингтон не собираются идти на уступки. Однако, необходимо учитывать и другие факторы: если стороны продлят истекающий в 2021 году договор СНВ-3, тогда период неопределённости может быть отложен, а если нет — тогда ситуация может обостриться ещё сильнее, чем в годы холодной войны, считает Кибароглу.

По мнению профессора, причиной кризиса стало беспокойство России по поводу расширения НАТО на Восток и увеличения американского влияния на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия была разочарована тем, что США и НАТО проигнорировали её протест против размещения систем ПРО в Европе — и потому решила пересмотреть свою позицию по двусторонним договорам.

Кибароглу отмечает, что ещё администрация Обамы обвиняла Россию в нарушении договора РСМД, однако, никогда не говорила о возможности выхода из него. Дело в том, что нельзя пренебречь законом, просто потому, что кто-то не придерживается его условий: по мнению профессора, формулировки наподобие «Россия уже десять лет нарушает договор, поэтому мы выходим из него», не изменят позиции Москвы. Кроме того, выход США из договора породит серьёзную неопределённость в отношении договора СНВ-3: если он не будет продлён, то придёт конец парадигме, основанной на разоружении, нераспространении ядерного оружия и контроле за вооружениями, что создаст угрозу для всего мира.

Отвечая на вопрос о том, как спор вокруг ДРСМД затронет Турцию, Кибароглу отметил, что Турция, с одной стороны, является членом НАТО, но с другой стороны имеет хорошие отношения с Москвой. Как отмечает профессор, Западу стоит осознать, что лидер страны НАТО, имеющий хорошие отношения с Россией, является ценным активом — однако, на Западе пока этого не понимают. Кроме того, Кибароглу ответил на критику Запада, связанную с решением Турции приобрести российские ЗРК С-400. По словам профессора, Турция изначально планировала приобрести подобные комплексы у США или Израиля, однако, западные страны так и не выступили с чёткой инициативой по обеспечению нужд Анкары. Теперь же Турция не изменит своего решения, потому что уже выплатила половину требуемой за С-400 суммы.