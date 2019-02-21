Столтенберг: несмотря на разногласия, США нарастили своё присутствие в Европе

У США и Европы много разногласий, но в вопросе безопасности они единодушны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Le Monde. По словам, в последнее время Америка нарастила своё военное присутствие в Европе. Столтенберг также заверил, что Североатлантический альянс хочет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и избежать новой гонки вооружений.
Несмотря на кажущийся раскол между европейскими державами и Америкой, «на самом деле, США в последнее время нарастили своё присутствие в Европе», заявил в интервью Le Monde генсек НАТО, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.. По его словам, у союзников есть разногласия по вопросам торговли, климата и иранской ядерной программы, однако «нам удалось сохранить единство, чтобы обеспечить нашу взаимную защиту».
Безопасность Европы зависит от НАТО, и никакая чисто европейская оборонная структура не может сравниться с Североатлантическим альянсом, полагает Столтенберг. «Единство Европы важно, но не может стать заменой, альтернативой трансатлантическому единству», — говорится в интервью.
Комментируя возможное расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), генсек НАТО заявил, что спасти договор возможно, если в ближайшие полгода Россия перестанет его нарушать.
«Москва знает, что делать, чтобы спасти договор — соблюдать его. НАТО не хочет новой гонки вооружений и твёрдо привержено контролю над ними, — приводит французское издание слова Столтенберга. — Но время поджимает, и мы также готовимся к миру без ДРСМД».
«В Европе не стало больше новых американских ракет, зато стало больше российских», — подчеркнул генсек НАТО.
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