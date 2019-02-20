«Явная угроза Вашингтону»: CNN оценил ответ Путина на возможное размещение новых ядерных ракет в Европе

Если США и их союзники вновь разместят в Европе ядерные ракеты средней дальности, Россия будет вынуждена создать новые виды вооружений и нацелить их не только на ракетные базы противника, но и на «центры принятия решений», заявил президент России в послании Федеральному собранию. Корреспондент CNN увидел в этих словах «не слишком завуалированную угрозу» Вашингтону.

У президента России Владимира Путина есть предупреждение для США: установите ракеты средней дальности в Европе — и нашей мишенью станут, цитирую, «центры принятия решений». Это заявление господин Путин сделал во время своей ежегодной речи перед парламентом.



Фред Пляйтген слушал эту речь в Москве. Сейчас он с нами на связи.



Ого, Фред, какое предостережение от Путина, адресованное напрямую Соединённым Штатам! Расскажите нам об обстоятельствах, заставивших его это сказать.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, вы совершенно правы! Не слишком завуалированная угроза Владимира Путина: если Соединённые Штаты разместят ядерные вооружения средней дальности в странах Европы, Вашингтон может оказаться под прицелом. Конечно же, США заявляют о своём желании выйти из ДРСМД, из договора о ядерных ракетах средней дальности.



В своём выступлении Владимир Путин недвусмысленно обвинил Соединённые Штаты в гибели этого договора. Конечно же, США заявляли, что русские договор нарушали. Русские утверждают, что это не так. Они говорят, что пытались спасти соглашение, но США не пожелали.



Итак, теперь русские, конечно же, очень явно угрожают Вашингтону. Они говорят, что если эти виды вооружений снова появятся в Европе, у НАТО и союзников США, то русские, в свою очередь, нацелят своё оружие не только на страны с этими ракетными базами, но и, конечно же, на страны, «принимающие решения», как он это сформулировал. Послушаем, что сказал Владимир Путин.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нас будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Итак, русские заявляют, что Соединённым Штатам и их союзникам надо быть очень осторожными со своим ядерным оружием средней дальности. И, словно желая это подчеркнуть, Владимир Путин также высказался о новом оружии, которое разрабатывает Россия. По его словам, это оружие, гиперзвуковую ракету «Циркон», вот-вот примут на вооружение. Помимо прочего, он сказал очень интересную вещь: эта ракета, способная, по его словам, развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука, по-видимому, может запускаться с помощью уже существующей российской инфраструктуры. Например, с их военных кораблей и подводных лодок.



То есть русские, определённо, предостерегают Соединённые Штаты. Но президент Путин также не уставал повторять, что русские не будут наносить первый удар, что всё это просто ответные меры. Кристи?



Невероятно. Похоже, страхи людей по поводу того, что произойдёт после расторжения этого ядерного договора… Это уже набирает обороты! С нами на прямой связи из Москвы был Фред Пляйтген.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года.



Материал предоставлен CNN International.