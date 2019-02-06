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CNN: Трамп официально вышел из ДРСМД, но допустил новое соглашение с участием Китая

Материал представлен в переводе ИноТВ
В своём послании конгрессу о положении страны президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, передаёт CNN. Тем не менее американский лидер допустил перезаключение этого соглашения при участии в нём Китая и других стран.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В рамках укрепления нашей обороноспособности США развивают современную систему противоракетной обороны. Наша администрация никогда не будет просить прощения за продвижение американских интересов. Например, несколько десятилетий назад Соединённые Штаты подписали договор с Россией, в котором мы согласились ограничить и сократить наш ракетный потенциал. В то время как мы следовали букве соглашения, Россия неоднократно нарушала его условия. Это продолжалось много лет.
Именно поэтому я заявляю: Соединённые Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности или ДРСМД. Возможно…

(аплодисменты)

…у нас не было другого выхода. Возможно, мы можем составить другой договор, включив в него Китай и другие страны. А возможно, что и нет. В этом случае мы намного опередим их по расходам и будем внедрять куда больше инноваций.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.

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источник
CNN США Северная Америка
теги
гонка вооружений Дональд Трамп Китай ракета Россия США ядерное оружие
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