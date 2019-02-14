ZDF: новый качественный уровень — НАТО не спасает ДРСМД, а готовит Европу к наращиванию вооружений

На саммите в Брюсселе министры обороны стран — членов НАТО вновь публично обсуждали наращивание ядерных вооружений в Европе, и это настораживает, передаёт ZDF. Дебаты тем самым вышли на новый качественный уровень, поскольку в центре внимания стоял вопрос не о том, можно ли ещё спасти ДРСМД, а о том, что Запад может противопоставить новым российским ракетам, подчёркивает корреспондент немецкого телеканала.

Европе грозит новая гонка вооружений, поскольку США и Россия попрощались с Договором РСМД, который как раз и заключали, чтобы её предотвратить. Звучит, словно это новость времён холодной войны, причём в самый напряжённый её момент. Саммит НАТО в Брюсселе превратился в экстренное заседание. В центре внимания стоял вопрос о том, стоит ли Европе наращивать вооружения, и если да, то какие. Репортаж Штефана Ляйферта из Брюсселя.

Это первая встреча министров стран — членов НАТО после того, как США и Россия вышли из Договора РСМД. Альянс готовится к миру, в котором один из важнейших договоров о разоружении — всего лишь часть истории.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Наш ответ будет единым, союзники будут действовать вместе. Ответ будет соответствующим и оборонительного характера, так как мы не хотим новой гонки вооружений и у нас нет никаких намерений развёртывать новые ядерные системы наземного базирования в Европе.

По мнению Запада, Россия нарушила условия ДРСМД, разработав новую ракету средней дальности 9М729. Её дальность поражения, предположительно, составляет около двух тысяч километров, и тем самым, считают в западных странах, она представляет угрозу для Европы, чему необходимо противодействовать. Даже новые ядерные системы перестали быть табу.

ГЭВИН УИЛЬЯМСОН, министр обороны Великобритании: Мы должны сделать всё возможное, чтобы Россия вернулась к соблюдению условий договора. Для этого есть ещё шесть месяцев. После этого, однако, должны быть рассмотрены любые варианты.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: Крайне важно, чтобы мы использовали следующие недели и месяцы для того, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению условий договора. Если же этого не удастся, то мы должны будем предпринять целый ряд мер, чтобы разумно и взвешено отреагировать на это нарушение соглашения.

Подписанный Горбачёвым и Рейганом в конце 80-х договор — это опора процесса разоружения после окончания холодной войны, и ей грозит обрушение. Настораживает то, что НАТО вновь публично обсуждает наращивание ядерных вооружений в Европе.

ШТЕФАН ЛЯЙФЕРТ, корреспондент ZDF: Дебаты вышли на новый качественный уровень. Вопрос не о том, можно ли ещё спасти Договор РСМД, а о том, что Запад может противопоставить новым российским ракетам. НАТО, таким образом, начало готовить Европу к новым дебатам о наращивании вооружений.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2019 года.