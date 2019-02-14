Die Welt: Путин загнал неподготовленных натовцев в угол

Стратегия НАТО в отношении России, состоящая из диалога и устрашения, устарела, пишет Die Welt. Альянсу не хватает «стратегической дальнозоркости», чтобы своевременно реагировать на новые вызовы. Именно из-за неподготовленности натовских военных, главе Кремля Владимиру Путину удалось загнать их в угол, объясняет автор статьи Кристоф Шильтц.

Несмотря на все успехи в укреплении мира у НАТО есть ряд слабостей, пишет Die Welt. Во-первых, выходом из ДРСМД главе Кремля Владимиру Путину, по сути, удалось «загнать альянс в угол». Во-вторых, организация зачастую реагирует на угрозы с большим опозданием. К примеру, натовские военные недооценили стремление России к территориальному переделу Европы, отмечает автор статьи Кристоф Шильтц.

К тому же НАТО так и не нашло ответ на важный вопрос: «Что делать с Китаем и Ираком?». Из-за всего этого европейцы оказались в ещё более опасной ситуации, чем в годы холодной войны. К тому же возникла угроза новой гонки вооружений, ведь Китай, Индия, Россия и США в действительности не заинтересованы в разоружении. При этом западные страны будут вынуждены отдавать бóльшую часть налогов на военные нужды, что может привести к усилению конкурентной борьбы за «бюджетный пирог» и соответственно социальным конфликтам — особенно в Германии, объясняет автор.

Изумляет и то, каким неподготовленным оказался альянс к отмене ДРСМД, хотя все признаки указывали на то, что это неизбежно произойдёт, и договор уже не спасти. Возможно, НАТО не хватает «стратегической дальнозоркости и разведданных», предполагает Шильтц.

По словам автора, российские ракеты средней дальности 9М729, якобы нарушающие условия ДРСМД, подрывают самые основы безопасности. К примеру, Кремль может провести стремительную атаку на страны Прибалтики и обеспечить себе прикрытие с помощью ядерного оружия. «Окажут ли партнёры по альянсу поддержку балтийским странам в таком случае?», — интересуется Шильтц. Поиск ответа на этот вопрос может расколоть альянс, как и конфликт из-за расходов на оборону. «В этом и заключается цель Путина», — убеждён автор.

Каким бы ни был ответ НАТО на действия России, он потребует многомиллиардных инвестиций, продолжает издание. Альянсу нужна современная техника, инфраструктура и более боеготовые крупные подразделения. При этом очевидно, что США не будут размещать в Европе новое ядерное вооружение, потому что Вашингтон не заинтересован в прямой конфронтации с Россией. Так или иначе нынешняя стратегия альянса в отношении Москвы, состоящая из диалога и устрашения, устарела, констатирует Шильтц.