Нуланд: выход США из ДРСМД позволит России шантажировать Европу

Бывший помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд полагает, что США необходимо сохранить Договор РСМД, так как без него союзники страны по НАТО окажутся в уязвимом положении, пишет Нуланд в The Washington Post. При этом она предлагает России и США вернуться за стол переговоров и согласиться на ряд взаимных уступок.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после многолетних нарушений его условий со стороны России выглядит справедливым, пишет бывший помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в статье для The Washington Post. Однако Нуланд задаётся вопросом, является ли решение президента Дональда Трампа лучшим из возможных.

Так, она полагает, что выход из ДРСМД сделает военные объекты США и союзников страны по НАТО на территории Европы более уязвимыми для «российского ядерного шантажа», по крайней мере, до тех пор, пока страна не развернёт там собственные системы сдерживания России. И вместо того чтобы выходить из договора, Вашингтону следует поучиться у бывшего хозяина Белого дома Рональда Рейгана.

Нулад считает, что США должны выигрывать время путём переговоров, для того чтобы разработать и развернуть собственное вооружение в Европе, предложив Москве новый договор, отвечающим американским интересам безопасности. В частности, на переговоры должен быть вынесен вопрос противодействия растущей угрозе ракетного удара со стороны Китая.

В 80-ые годы прошлого века согласие европейских лидеров на предложение Рейгана о размещении на территории их стран американских ракет средней дальности Pershing II вынудило Москву сесть за стол переговоров. Однако всего 20 лет спустя возрождающаяся при президенте Владимире Путине Россия передумала.

В 2007 году Путин призывал бывшего президента США Джорджа Буша — младшего пересмотреть условия ДРСМД, ссылаясь на угрозу от обычных вооружений страны и развитие ядерных программ Китая, Ирана, Северной Кореи и Индии. Четырьмя годами позже он жаловался, что «почти все соседи» его страны разрабатывают баллистические ракеты средней дальности. Уже тогда Россия секретно работала над созданием крылатой ракеты, способной нести ядерные боезаряды, типа 9M729, ставящие под угрозу безопасность Варшавы, Парижа или Берлина, полагает Нуланд.

Несмотря на то что, придя к власти, администрация Трампа соглашалась с ограничениями, наложенными договором, два года спустя там увидели выгоду в выходе из него: Москву будут обвинять в его нарушении, а Вашингтон сможет свободно разрабатывать ракеты средней дальности для сдерживания Китая.

Однако, по мнению Нулад, никто не подумал о Европе. Так, Россия приступила к работе над созданием и развёртыванием подобного оружия раньше на 10 лет. Отсутствие договора делает этот процесс законным, и означает, что в случае конфликта в Европе Россия может применить ракеты средней дальности.

При этом ряд сторонников Трампа полагают, что превосходство обычного вооружения США является важным фактором сдерживания Москвы. Кроме того, в обозримом будущем страна и сама развернёт в Европе ракеты, попадавшие под запрет по ДРСМД. Тем не менее Нуланд настаивает, что внезапный удар России по странам Прибалтики или Польше будет сложнее отразить при условии наличия угрозы Берлину, Варшаве или Парижу.

Таким образом, Нуланд настаивает, что необходимо предпринять больше усилий, для того чтобы не ставить под угрозу Европу и способствовать сдерживанию Китая. США могут предложить России отказаться от размещения ракет средней дальности на западе от Уральских гор, а взамен отказаться от размещения собственного вооружения на территории стран НАТО, а также позволить взаимные инспекции ракет, направленных на сдерживание Китая. Она признаёт, что по последнему пункту договориться будет сложнее всего.

По мнению Нулад, даже если Москва не допустит инспекции своих военных объектов, это даст время США укрепить оборону и силы сдерживания, а затем, возможно, вынудит Кремль вновь вернуться к переговорам, пишет Виктория Нуланд в своей статье для The Washington Post.