Бельгийский дипломат: Европе пора перестать слепо следовать за США и противопоставлять себя России

Прекращение действия договора РСМД несёт в себе серьёзную опасность, пишет на страницах Le VIF почётный посол Бельгии Мишель Карлье. Как напоминает автор, во времена подписания соглашения, ДРСМД воспринимался как шаг на пути к мирному будущему Европы, которое сегодня вновь поставлено под угрозу. Чтобы не стать жертвой новой холодной войны, Европе пора прекратить поддерживать США во всех решениях и перестать противопоставлять себя России.

«С 2016 года я предупреждаю об опасности возвращения «холодной войны». Со всеми её последствиями, включая вооружённый конфликт между Россией и США, первой жертвой которого, очевидно, станет Европа», — пишет на страницах Le VIF почётный посол Королевства Бельгии Мишель Карлье.

Как напоминает автор, в октябре 2018 года президент США заявил, то Россия нарушает заключённый в 1987 году Договор о ракетах средней и малой дальности, в связи с чем США намерены выйти из договора по истечении 6 месяцев. По мнению дипломата договор РСМД, подписанный президентами Горбачёвым и Рейганом, «стал одним из множества соглашений, заключёнными двумя великими державами той эпохи с целью плавного перехода к новому, бесконфликтному миру».

«За два года до падения Берлинской стены Европа переставала быть ареной противостояния, угрожавшего многим поколениям её жителей. Это стало огромным облегчением. Наконец-то нашим детям не придётся жить в животном страхе перед ядерной войной, основание для которой заложили старшие поколения», — вспоминает Карлье.

Заявление американской стороны в октябре 2018 года стало важным событием, о котором бельгийская пресса почти не упоминала, замечает автор. 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти из договора, уточнив, что избежать этого Россия сможет, немедленно прекратив производство ракет средней дальности. «Некоторым представлялось, что русские — как во времена Бориса Ельцина — согласятся подчиниться условиям ультиматума. Какая наивность!» — замечает дипломат, напоминая, что уже на следующий день Владимир Путин также объявил о выходе Москвы из договора, уточнив, что Россия готова вести переговоры с американскими партнёрами исключительно на равных условиях.

Россия также обвиняет американскую сторону в нарушении условий ДРСМД, а именно, в производстве военных беспилотников, сравнимых с крылатыми ракетами, а также установке американских систем ПРО в Польше и Румынии.

Заявления Кремля, сделанные в ответ на решение Вашингтона, — тут же поддержанное партнёрами США по НАТО — должны восприниматься со всей серьёзностью, уверен бельгийский дипломат. По его убеждению, «комплекс осаждённой крепости», появившийся у России в конце XX века, после того, как страна была окружена НАТО, мощь которого не перестаёт расти (после включения Северной Македонии альянс будет насчитывать уже 30 стран-членов), «вовсе не каприз».

Прекращение действия ДРСМД несёт в себе серьёзную опасность, предупреждает Карлье. «Опасность войны, как минимум, столь же серьёзна, а возможно и более близка, чем опасность глобального потепления», — предостерегает автор. Продолжать систематически противопоставлять себя России и слепо следовать за решениями, принимаемыми по другую сторону Атлантики — такая политика, по его мнению, недальновидна и лишена здравого смысла. В заключение дипломат адресует европейским политикам формулу выдающегося бельгийского политика Поля Анри Спаака: «Ещё не поздно, но уже пора».