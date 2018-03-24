EUobserver: Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями Германия и Франция рассматривают возможность расширения санкций против России в ответ на инцидент в Солсбери, при этом не уточняя, о каких мерах идёт речь, сообщает EUobserver. Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что информация о дополнительных ограничительных мерах на уровне ЕС может появиться уже в апреле. 24 марта 2018 EUobserver

RTBF: лидер европейских либералов и демократов призвал к созданию новых отношений с Россией Лидер партии «Альянс либералов и демократов за Европу» Ги Верхофстадт заявил, что Евросоюз должен «создать новые отношения сотрудничества» с Россией с целью защиты интересов блока, а также «убедить Россию в том, что она должна играть более ответственную роль на международной сцене», сообщает RTBF. По мнению партии, стратегия ЕС в отношении России должна затрагивать гражданскую, экономическую, политическую области, а также сферу безопасности. 1 марта 2018 RTBF

Le Vif: Россия оценила вклад Бельгии в оздоровление отношений Москвы с ЕС Министры иностранных дел России и Бельгии провели «очень содержательные» переговоры в Москве, в ходе которых Сергей Лавров поблагодарил Брюссель за его усилия по оздоровлению ситуации между Москвой и Евросоюзом, сообщает Le Vif. Как отмечает издание, в последние месяцы число двусторонних контактов между Россией и Бельгией заметно возросло. 14 февраля 2018 Le Vif

7sur7: бельгийские фанаты не спешат на ЧМ-2018 — русская культура их «не привлекает» Бельгийцы не горят желанием лететь в Россию на матчи сборной в рамках ЧМ-2018: в общей сложности бельгийские фанаты заказали лишь 3914 билетов — то есть примерно столько же, сколько и на ЧМ-2014 в Бразилии, несмотря на разницу в расстояниях, пишет 7sur7. По мнению главы Королевской бельгийской футбольной ассоциации Пьера Корне, это связано с тем, что русская культура «не так привлекает» его соотечественников, как бельгийская. 10 февраля 2018 7sur7

RTBF: пьющей Бельгии стоит поучиться у России трезвости Согласно статистике, на сегодня бельгийцы пьют больше, чем россияне. И пока власти призвали сограждан провести месяц без алкоголя, обозреватель канала RTBF Фабрис Грофиле предлагает взглянуть на достаточно успешный российский опыт. Ведь этой стране удалось доказать, что бороться с чрезмерным употреблением алкоголя возможно, отмечается в материале. 3 февраля 2018 RTBF

EUobserver: в 2017 году «виртуальные шпионские ячейки» России и Китая не спали Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном отчёте Агентства по сетевой и информационной безопасности ЕС, пишет EUobserver. Как отмечает бельгийское издание, одними из самых опасных и активных в 2017 году авторы доклада называют сразу три российские и китайские «виртуальные шпионские ячейки». 18 января 2018 EUobserver

EUobserver: Швеция создаст специальный орган по защите выборов от российской пропаганды Швеция стремится создать новый общественный орган по защите своих предстоящих выборов от пропаганды России и других стран, сообщает EUobserver. Как пишет издание, ссылаясь на слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, новый орган будет создан «немедленно» и будет отвечать за усиление «психологической защиты» шведских граждан путём «выявления, анализа и реагирования» на кампании «внешнего влияния». 16 января 2018 EUobserver

Express.Live: бельгийский премьер покажет Путину прагматизм Вместо «морализаторства» и «контрпродуктивных» мер в отношении России со стороны западных стран премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен подойти к Москве прагматично, пишет Express.Live. Во время январской встречи с Владимиром Путиным Мишель затронет темы, где интересы двух стран пересекаются, включая Сирию и борьбу с терроризмом. 5 декабря 2017 Express.Live

Le Vif: премьер-министр Бельгии надеется наладить диалог во время визита в Россию В январе должен состояться визит в Россию премьер-министра Бельгии, который считает, что Европе необходимо вести диалог даже с теми странами, чью политику она не поддерживает. По оценке журналиста Le Vif, эта поездка должна дать сигнал европейским странам, которые не стремятся наладить свои отношения с Москвой. 2 декабря 2017 Le Vif

EUobserver: ЕС потратит миллион евро, чтобы научить дипломатов распознавать фейковые новости Евросоюз планирует выделить €1,1 млн, чтобы научить своих дипломатов выявлять «российскую пропаганду» и «фейковые новости», сообщает EUobserver. По мнению аналитиков, эта мера поможет ЕС получить более полную картину на местах как в странах — участницах союза, так и на постсоветском пространстве. 29 ноября 2017 EUobserver