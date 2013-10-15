7sur7: бельгийские фанаты не спешат на ЧМ-2018 — русская культура их «не привлекает» Бельгийцы не горят желанием лететь в Россию на матчи сборной в рамках ЧМ-2018: в общей сложности бельгийские фанаты заказали лишь 3914 билетов — то есть примерно столько же, сколько и на ЧМ-2014 в Бразилии, несмотря на разницу в расстояниях, пишет 7sur7. По мнению главы Королевской бельгийской футбольной ассоциации Пьера Корне, это связано с тем, что русская культура «не так привлекает» его соотечественников, как бельгийская. 10 февраля 2018 7sur7

Генсек НАТО: агрессивность России подорвала стабильность и безопасность в Европе Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва своим «агрессивным» поведением «подорвала стабильность и безопасность» на территории Европы, пишет 7sur7. Министр подчеркнул, что НАТО не пытается пойти на конфликт с Россией и готово к диалогу, однако в очередной раз отметил, что считает «захват» Крымского полуострова «незаконным». 25 августа 2017 7sur7

Евродепутат: Вместо друзей Евросоюз окружили автократы – Путин, Эрдоган и Трамп По словам евродепутата и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, Евросоюз уже давно находится не в кругу друзей: напротив, его окружили автократы, угрожающие его ценностям, мировоззрению и самому его существованию, пишет 7sur7. Европейцы должны защищаться перед лицом Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, построив настоящий, сильный политический союз, считает евродепутат. 23 ноября 2016 7sur7

Франсуа Олланд: Санкции будут сняты, если Путин остановится Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что намерен добиться «прогресса» в решении украинского конфликта на встрече в Астане. По его мнению, Владимир Путин не намерен «аннексировать восток Украины» и уже платит «достаточно дорогую цену» за свои действия. Когда российский президент осознает, что ему пора остановиться, санкции будут сняты, пообещал Олланд. 5 января 2015 7sur7