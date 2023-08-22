«Настало время для пессимизма» — бельгийский эксперт о перспективах победы Киева в украинском конфликте

Учитывая отсутствие успехов украинского контрнаступления за последние месяцы, быстрая победа Киева уже не стоит на повестке дня, считает бельгийский профессор и эксперт по международным отношениям Рик Колсает. Ситуация движется к конфликту на истощение, в котором стороны изматывают друг друга, не одерживая крупных побед, уверен специалист. Единственный выход учёный видит в закулисных переговорах с участием лидеров третьих стран.

Ситуация на Украине движется к конфликту на истощение, уверен профессор. На его взгляд, положение сравнимо с Первой мировой войной: стороны пытаются продвинуться вперёд и измотать противника, не одерживая крупных военных побед. «Таким образом, конфликт ещё не близок к завершению, и никакие переговоры не маячат на горизонте. Настало время для пессимизма, и к концу года ничего не изменится», — констатирует специалист.

«Война прекращается, когда один из двух противников оказывается на коленях или когда у обеих сторон больше нет сил или возможности сражаться, потому что больше нет решений. Однако на данный момент ни один из этих сценариев не представлен», — отмечает эксперт.

Как напоминает Колсает, цель украинского контрнаступления, начатого в начале июня, заключалась в том, чтобы продвинуться до Мелитополя и захватить мост, соединяющий Крым с материковой частью России. Однако сегодня очевидно, что украинская армия не справится с задачей, и американская разведка подтверждает это. «Быстрая победа (Киева) больше не стоит на повестке дня», — настаивает эксперт. По прогнозам специалиста, ни Украина, ни Россия не одержат победы в этом году.

Кроме того, и Москва, и Киев предлагают в качестве условий прекращения огня нереалистичные требования, и это ещё одна причина, по которой конфликт будет продолжаться ещё несколько месяцев, отмечает профессор «В настоящее время нет основы для переговоров», — подчёркивает Колсает. Единственным выходом, с его точки зрения, могли бы стать закулисные переговоры при посредничестве лидеров третьих стран. При этом глава Китая Си Цзиньпин или бразильский президент Луис Игнасиу Лула Да Сильва могли бы добиться по этой части больших успехов, чем Эммануэль Макрон или Олаф Шольц, считает Колсает.